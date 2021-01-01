جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ب 2021

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ب بعد الجولة السابعة..

بدأ الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز ب في 25 نوفمبر 2021، وهو الموسم رقم 41 في تاريخ البطولة.

يتكون دوري الدرجة الثانية المصري إلى 3 مجموعات، هي القاهرة وبحري والصعيد، وتتكون كل مجموعة من 12 فريق، لكن هذا الموسم ستتكون من 16 فريق بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدوري المصري الممتاز وتهبط آخر 3 فرق في الدوري الممتاز، وصعد الموسم الماضي أندية البنك الأهلي من مجموعة الصعيد، سيراميكا كليوباترا من مجموعة القاهرة وغزل المحلة من مجموعة بحري، والأندية التي هبطت هي حرس الحدود وطنطا ونادي زد "نادي مصر سابقًا".

المزيد من الفرق

أندية القسم الثالث التي صعدت للمتاز ب هذا الموسم هي كيما أسوان وقنا وأسمنت أسيوط ومركز شباب سمسطا والشرقية للدخان والسكة الحديد وبورتو السويس وكفر الشيخ وبني عبيد وسرس الليان وسبورتينج والجزيرة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ب 2020-2021..

المحتوى

ترتيب مجموعة الصعيد الممتاز ب 2020-21

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الشرقية للدخان 7 4 1 1 10 8 +3 16 2 المنيا 7 4 2 1 9 4 +5 14 3 الألومنيوم 7 4 1 2 11 8 +3 13 4 الفيوم 7 4 1 2 8 6 +2 13 5 الإعلاميين 7 3 3 1 6 4 +2 12 6 سوهاج 7 3 2 2 5 4 +1 11 7 ديروط 7 3 1 3 10 8 +2 10 8 بني سويف 7 3 1 3 8 7 +1 10 9 شباب مسلمين قنا 7 2 4 1 7 6 +1 10 10 بترول أسيوط 7 3 1 3 5 5 0 10 11 قنا 7 2 2 3 6 7 -1 8 12 مركز شباب سمسطا 7 2 1 4 5 6 -1 7 13 كيما أسوان 7 1 3 3 8 11 -2 6 14 تليفونات بني سويف 7 1 2 4 4 7 -3 5 15 طهطا 7 1 2 4 6 14 -8 5 16 أسمنت أسيوط 7 0 3 4 6 10 -4 3

ترتيب مجموعة القاهرة الممتاز ب 2020-21

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بورتو السويس 7 3 4 0 7 4 +3 13 2 الداخلية 7 3 3 1 8 7 +1 12 3 نادي زد 7 3 3 1 6 5 +1 12 4 بتروجيت 7 2 5 0 6 1 +5 11 5 منتخب السويس 7 2 5 0 4 1 +3 11 6 سرس الليان 7 3 2 2 7 6 +1 11 7 المريخ 7 2 4 1 5 3 +2 10 8 النصر 7 2 2 3 10 11 -1 8 9 الزرقا 6 2 2 2 5 7 -2 8 10 النجوم 7 2 1 4 6 6 0 7 11 القناة 7 1 4 2 5 5 0 7 12 الترسانة 7 1 4 2 5 6 -1 7 13 جمهورية شبين 7 2 1 4 5 9 -4 7 14 كوكاكولا 7 2 1 4 3 7 -4 7 15 طنطا 6 1 3 2 6 6 0 6 16 السكة الحديد 7 0 4 3 3 7 -4 4

ترتيب مجموعة بحري الممتاز ب 2020-21

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أبوقير للأسمدة 6 4 2 0 10 3 +7 14 2 الأوليمبي 6 3 3 0 6 3 +3 12 3 حرس الحدود 6 3 2 1 9 2 +7 11 4 بلدية المحلة 6 2 4 0 6 2 +4 10 5 دكرنس 6 2 3 1 9 5 +4 9 6 سبورتينج 6 2 2 2 6 7 -1 8 7 مالية كفر الزيات 5 1 4 0 4 3 +1 7 8 كفر الشيخ 6 1 4 1 5 5 0 7 9 المنصورة 6 1 4 1 2 3 -1 7 10 ألعاب دمنهور 6 1 3 2 4 7 -3 6 11 الجزيرة مطروح 5 2 0 3 4 9 -5 6 12 فاركو 6 1 2 3 6 7 -1 5 13 بني عبيد 6 0 5 1 4 5 -1 5 14 بيلا 6 1 2 3 4 7 -3 5 15 الرجاء 6 0 3 3 1 6 -5 3 16 الحمام 6 0 3 3 3 9 -6 3

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز ب 2020-21 - الجولة 7