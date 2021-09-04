جدول مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى 2021-22 والقنوات الناقلة
ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي الدرجة الأولى يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.
سيكون هذا الموسم الأول بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.
فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الحزم، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة الفيحاء والطائي صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط دوري المحترفين الثلاثي القادسية والوحدة والعين.
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جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب
أما عن الهابطين، فكانوا الرباعي البكيرية والثقبة وعرعر والنجوم، وصعد بدلاً منهم الأخدود والعروبة والخلود وبيشة.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2021-2022، وما هو سبب التسمية الجديدة؟
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- سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى دوري يلو
- التعديلات الجديدة في لائحة الدوري السعودي الدرجة الأولى
- ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى
- القنوات الناقلة للدوري السعودي الدرجة الأولى
- مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 1
ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟
في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.
أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدث، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.
ما هي التعديلات في لائحة الدوري السعودي الدرجة الأولى؟
هناك بعض التعديلات التي وضعت على لائحة الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى السعودي وهي:
- هبوط 5 فرق إلى الدرجة الثانية بشكل استثنائي هذا الموسم.
- استمرار رفع عدد التبديلات إلى 5 تبديلات لكل فريق في المباراة.
- منح الفريق حرية تحديد اللاعب الأجنبي الخامس إما أجنبي كليًا أو من مواليد المملكة.
- تحديد مناصب الأشخاص الإضافيين من الجهاز الفني والإداري المصرح لهم دخول غرفة الملابس.
ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2021-22
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الوحدة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|العين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الجبلين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|هجر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|أحد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الكوكب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|الخليج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الشعلة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الدرعية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|جدة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|العدالة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الساحل
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|الجيل
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|نجران
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|النهضة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|الأخدود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|العروبة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|الخلود
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|بيشة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي الدرجة الأولى؟
تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر الفضائية السعودية الرياضية، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.
وفي حالة التداخل في المباريات، سيتم تخصيص مجموعة من القنوات الأخرى لإذاعة المباريات أو عرض بعضها مسجلاً.
جدول مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى
|
المباراة
|الموعد
|الملعب
|العدالة - الكوكب
|
الإثنين 6 سبتمبر 2021،
18:35 السعودية، 17:35 مصر
|ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
|نجران - أحد
|الإثنين 6 سبتمبر 2021،
18:50 السعودية، 17:50 مصر
|ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
|جدة - الدرعية
|الإثنين 6 سبتمبر 2021،
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية
|هجر - الخلود
|الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،
18:35 السعودية، 17:35 مصر
|ملعب نادي هجر
|بيشة - العين
|الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية
|العروبة - الجبلين
|الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،
19:15 السعودية، 18:15 مصر
|ملعب نادي العروبة
|القادسية - النهضة
|الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
|الشعلة - الساحل
|الأربعاء 8 سبتمبر 2021،
18:40 السعودية، 17:40 مصر
|ملعب نادي الشعلة
|الوحدة - الأخدود
|الأربعاء 8 سبتمبر 2021،
19:10 السعودية، 18:10 مصر
|استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية
|الخليج - الجيل
|الأربعاء 8 سبتمبر 2021،
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|ملعب نادي الخليج