جدول مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى موسم 2021-2022، والذي سينطلق في سبتمبر الجاري تحت اسم دوري يلو، وماذا تغير في لائحة الموسم الجديد؟

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي الدرجة الأولى يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.

سيكون هذا الموسم الأول بالتسمية الجديدة دوري يلو، وذلك بعد أن كان تحت اسم دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم السابق.

فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي نادي الحزم، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة الفيحاء والطائي صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط دوري المحترفين الثلاثي القادسية والوحدة والعين.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

أما عن الهابطين، فكانوا الرباعي البكيرية والثقبة وعرعر والنجوم، وصعد بدلاً منهم الأخدود والعروبة والخلود وبيشة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2021-2022، وما هو سبب التسمية الجديدة؟

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ما هو سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

🎥 جانب من توقيع عقد الرعاية مع يلو @YeloDrive .. الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي 🤝⚽️🇸🇦 #دوري_يلو pic.twitter.com/8R5mvlPoT2 — دوري يلو (@FDL_KSA) September 1, 2021

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدث، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ما هي التعديلات في لائحة الدوري السعودي الدرجة الأولى؟

هناك بعض التعديلات التي وضعت على لائحة الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى السعودي وهي:

هبوط 5 فرق إلى الدرجة الثانية بشكل استثنائي هذا الموسم.

استمرار رفع عدد التبديلات إلى 5 تبديلات لكل فريق في المباراة.

منح الفريق حرية تحديد اللاعب الأجنبي الخامس إما أجنبي كليًا أو من مواليد المملكة.

تحديد مناصب الأشخاص الإضافيين من الجهاز الفني والإداري المصرح لهم دخول غرفة الملابس.

هبوط 5 فرق 🔻

استمرار عدد التبديلات 🔂

منح حرية تحديد الأجنبي الخامس 👤



📄 تعرّف على أبرز تعديلات اللائحة التنظيمية في الموسم الجديد لـ #دوري_يلو . — دوري يلو (@FDL_KSA) September 3, 2021

ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2021-22

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 القادسية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الجبلين 0 0 0 0 0 0 0 0 5 هجر 0 0 0 0 0 0 0 0 6 أحد 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الكوكب 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الشعلة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الدرعية 0 0 0 0 0 0 0 0 11 جدة 0 0 0 0 0 0 0 0 12 العدالة 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الساحل 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الجيل 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نجران 0 0 0 0 0 0 0 0 16 النهضة 0 0 0 0 0 0 0 0 17 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 18 العروبة 0 0 0 0 0 0 0 0 19 الخلود 0 0 0 0 0 0 0 0 20 بيشة 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر الفضائية السعودية الرياضية، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

وفي حالة التداخل في المباريات، سيتم تخصيص مجموعة من القنوات الأخرى لإذاعة المباريات أو عرض بعضها مسجلاً.

مباراة السعودية أمام فيتنام



في الجولة الأولى للمجموعة الثانية



ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم



في بث مباشر على شاهد مجاناً



بتقنية الـHD

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#ShahidVIP

https://t.co/FpYDsYtCK0 pic.twitter.com/kE9rUbiXpc — SHAHID (@ShahidVOD) September 2, 2021

جدول مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة الأولى