"سأكون معكم في البطولة" .. ترامب يرحب بمونديال الأندية ويوجه رسالة خاصة لصديقه إنفانتينو

الرئيس الأمريكي يرسل ابنته وزوجته لحفل القرعة

ألقى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة ترحيبية بضيوف حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025، معبرًا عن فخره باستضافة بلاده النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

وتقام اليوم الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

وقال ترامب في مقطع فيديو مسجل تم بثه خلال حفل القرعة: "أهلا بكم جميعًا في الولايات المتحدة الأمريكية. أرحب بصديقي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، هو رئيس وكذلك أنا وأعرفه منذ فترة طويلة وشرف لي أن يكون لدي علاقة معه".

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وأضاف: "كرة القدم مهمة لعبة مهمة للغاية ولها الملايين من العشاق، وابني الأكبر أيضًا من محبي كرة القدم وهو لاعب جيد وليس استثنائي، لكنه جيد إلى حد ما".

وتابع ترامب: "كرة القدم بدأت تسيطر على الولايات المتحدة وتنتشر وتكتسب شعبية كبيرة، وسنكون سعداء باستضافة أكبر الأحداث العالمية في العامين المقبلين".

وختم: "أتمنى لكم بطولة ناجحة وسأكون معكم قريبًا لمتابعة كأس العالم في أمريكا".

في المقابل، رد إنفانتينو بشكر الرئيس الأمريكي والترحيب بزوجته ميلانيا ترامب السيدة الأولى في الولايات المتحدة وابنته إيفانكا ترامب.