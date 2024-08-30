تراشق امتد إلى اشتباك بالأيدي .. عراك بين مسؤولي الشباب السعودي في مطار الرياض!

تفكك داخل الجهاز الإداري لقلعة الليوث

كشفت تقارير صحفية، عن واحدة من الأزمات الكبرى التي تعكس حالة التفكك داخل الجهاز الإداري لنادي الشباب السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فقد نشب خلاف مفاجئ في صالة الطيران الخاص بمطار الرياض، الأربعاء، بين دومينيكو تيتي المدير الرياضي لنادي الشباب وعبد الله الأسطا مدير الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بداية الخلاف الذي امتد للاشتباك بالأيدي، كان من تداعيات التداخل في الصلاحيات من قبل المدير الرياضي حول عمل مدير الفريق الأول، وذلك بعد نقاش حول التغيير في قائمة طاقم الفريق المغادرة للدمام والتي خاضت مواجهة الخليج وإضافة بعض الأسماء من قبل المدير الرياضي دون حاجة الفريق إليهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الشباب قد تغلب أمس الخميس على الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن وانتهت لمصلحة الشباب بهدف وحيد.

ونقلت "الرياضية" عن ذات المصادر، أن المدير الرياضي الإيطالي، لم يقدم ما يبرر الحاجة لضم بعض الأسماء للمغادرة مع البعثة بعد مواجهته ومناقشته من قبل مدير الفريق، والذي بيّن له بأن البعثة هي من مسؤولية مدير الفريق وأنه سبق العمل على ذلك وهو المتعارف عليه.

وأضافت: "النقاش تطور حتى وصل إلى الاشتباك، ما استدعى تدخل بعض أعضاء البعثة لفض النزاع، حيث أن الخلاف تجاوز التراشق بالكلمات ووصل إلى حد التشابك بالأيدي".

ونوهت الصحيفة السعودية، إلى أنها حاولت الاتصال بمدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، لكنه رفض التعليق على الحادثة، فيما لم يستجب رئيس النادي للاتصالات.