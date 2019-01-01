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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

تراجع ميلان يهدد منصب ليوناردو

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Getty Images
الجميع في دائرة الخطر بميلانو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية لإمكانية إقالة المدير الرياضي ليوناردو من منصبه في ميلان على إثر تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وإمكانية عدم التأهل لدوري الأبطال.

وفقد ميلان مركزه الرابع المؤهل لدوري الأبطال لصالح أتالانتا، ويحتل حالياً المرتبة السادسة بالتساوي مع تورينو برصيد 56 نقطة.

وقالت "لاجازيتا" إن ليس فقط جينارو جاتوزو، مدرب الفريق، هو المهدد بالإقالة في نهاية الموسم بسبب تدهور النتائج، ولكن كذلك ليوناردو.

وأشار التقرير أن مجموعة إليوت، مالكة النادي، ومعها إيفان جازيديس، مدير النادي، في خلافات مع البرازيلي ليوناردو منذ إصراره على ضم زلاتان إبراهيموفيتش يناير الماضي.

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وذكرت الصحيفة أن الإدارة تسعى لتعيين لويس كامبوس، المدير الرياضي لليل الفرنسي، في حال رحيل ليوناردو نهاية الموسم الجاري.

ويلعب ميلان مساء الأثنين المقبل مع بولونيا في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

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