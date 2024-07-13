تراجع عن تصريحاته وقارنه بميسي وبيليه.. هكذا صالح أسطورة أتلتيكو مدريد لامين يامال!

النجم الإسباني حديث العالم..

تحدث حارس مرمى أتلتيكو مدريد الأسبق، الأرجنتيني جيرمان بورجوس، عن نجم برشلونة لامين يامال واصفًا موهبته بأنها أشبه بـ"جوهرة!".

وقال بورجوس في حديثه لشبكة "موفيستار": "تكلمت مرارًا عن الإمكانيات التي يملكها لامين (يامال).. كيف يمكن التطرق إلى لاعب بعمر 16 عامًا يدعم مستقبل برشلونة الذي يعتبر ناديًا عملاقًا".

وأردف: "لم أولد في الأضواء، لقد رأوني بعمر السابعة ألعب في الشوارع، هكذا اكتشفوني وهكذا يتم اكتشاف الموهبة" في إشارة إلى ضرورة اهتمام برشلونة بالمواهب الشابة كما كان ديدنه دائمًا.

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قال بورجوس هذه التصريحات بعد أن كان قد تعرض لمشاكل عدة إثر تصريحات سابقة عن يامال نفسه!.

وأعلنت منصة "موفيستار+" في وقت سابق، الاستغناء عن خدمات بورجوس بعد "التعليقات غير اللائقة التي قالها في حق يامال"، خلال ظهوره في برنامج، قبل ساعات من مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتورط بورجوس في هجومه على يامال، حيث تحدث أثناء عرض لقطات للشاب الإسباني وهو يتلاعب بالكرة أثناء الإحماء، قائلًا: "إذا لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة له، فسوف ينتهي به الأمر عند إشارة المرور".

وأضاف عن هذه التصريحات: "لقد راسلتهم وتواصلت معهم وقالوا لي إن اللاعب هادئ وقد فهموا ما كنت أعنيه".

وواصل مديح لامين يامال فقال: "لا أعلم إذا ما كان سيصبح ميسي، لكن برشلونة بالفعل يملك جهرة، إذا أصبح بطلًا هذه المرة، فسيتخطى بيليه!".