تراجع عن الاعتزال؟ روبن يظهر في تدريبات بايرن ميونخ

أثار النجم الهولندي المعتزل آريين روبن، الجدل حول عودته مرة أخرى لكرة القدم، بعد ظهوره اليوم، الجمعة، في تدريبات نادي بايرن ميونخ الألماني.

صاحب الـ36 سنة أعلن اعتزاله اللعبة بعد نهاية الموسم الماضي، ليسدل الستار على مسيرة حافلة مع بايرن، قبل أن يُلمح بعدها برغبته في العودة من جديد.

روبن ظهر اليوم في تدريبات بايرن الاستعدادية لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ غداً السبت بالدوري، مما أشعل التكهنات حول تراجعه عن قرار الاعتزال.

Arjen Robben training at Säbener Straße today. The Bayern legend is not training for a return to professional football, but just wants to keep fit. [Bild] pic.twitter.com/lcPDZGRkiQ