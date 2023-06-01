تراجع عن الاستمرار مع الريال؟ الكشف عن حقيقة العرض السعودي لمودريتش

هل يرحل مودريتش عن ريال مدريد بعد تلقيه عرضًا سعوديًا مُغريًا؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تراجع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن فكرة الاستمرار مع فريقه، بعدما تلقى عرضًا سعوديًا مُغريًا.

وكانت بعض الأخبار قد أكدت الفترة الماضية، عن أن مودريتش ينتظر تجديد عقده مع ريال مدريد، ولا يرغب في الرحيل عن الفريق الإسباني، ويُريد الاستمرار لمدة موسم آخر.

وأشار موقع "دياريو مادريدستا" الإسباني، إلى أن مودريتش أبلغ ريال مدريد أنه يُريد المغادرة بعدما تلقى عرضًا سعوديًا قيمته 120 مليون يورو لمدة 3 سنوات مقبلة.

ولكن نفت إذاعة "كادينا سير" كل ما تردد بشأن رغبة مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد، وأن اللاعب الكرواتي يرغب في الاستمرار ولا يخشى منافسة الإنجليزي جود بيلينجهام الموسم المقبل.

وشددت الإذاعة على أن مودريتش لم يتلق أي عروض من السعودية، بل هو عرض قطري واحد فقط، وتم رفضه من جانب اللاعب.