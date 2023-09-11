"لا تراجع ولا استسلام" .. فريق أوروبي يعلن أنه سيحاول ضم تاليسكا رسميًا

كواليس جديدة في مستقبل أندرسون تاليسكا مع نادي النصر

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طوال الصيف الحالي، ومستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان غامضًا للغاية؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن البقاء أو الرحيل.

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تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث جدد عقده مؤخرًا، حتى 2026.

وفي هذا السياق.. اعترف أحمد نور تشيبي، رئيس نادي بشكتاش التركي، بـ"التفاوض" مع قلعة العالمي؛ لضم النجم البرازيلي، خلال الصيف الحالي.

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وكشف تشيبي في تصريحات نقلتها صحيفة "Fotomac" التركية، مساء اليوم الإثنين، عن أنه كلف شينول جوتيش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، بالتحدث مع أندرسون تاليسكا.

وأضاف رئيس النادي التركي: "لكن.. النصر رفض التخلي عن تاليسكا، وأخبرنا أن اللاعب مستمر مع الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024".

وأعلن أحمد نور تشيبي، أنه سيحاول التعاقد مع تاليسكا مرة أخرى؛ قائلًا: "في يومٍ ما وليس الآن.. اللاعب كان ثمينًا جدًا بالنسبة لنا، ولدينا ذكريات رائعة معه".

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، لعب في صفوف بشكتاش، في الفترة من 2016 إلى 2018، مسجلًا 37 هدفًا وصانعًا 14 آخرين، خلال 80 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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