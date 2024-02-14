"تذكر ما فعلت".. مسؤول سابق بريال مدريد يصعق ماتيو لاهوز بعد "جنون" هدف لايبزيج الملغى!

أعرب ماتيو لاهوز، الحكم الإسباني السابق، عن اندهاشه من إلغاء هدف بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيج، الذي سجله في مرمى ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد خارج الديار على لايبزيج بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، ليضع الفريق الملكي قدمًا في ربع النهائي.

ألغي هدف للايبزيج مع بداية المباراة في الدقيقة الثالثة سجله بنجامين سيسكو، بداعي التسلل، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل.

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وقال هيوز، في تحليله الحالات التحكيمية لقناة موفيستار: "هذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولًا. يمكن للحكم أن يرتبك في الملعب، لكن نظام الفيديو المساعد موجود خصيصًا لمثل هذه الحالات. إنه لأمر مجنون أن يُلغى الهدف. هذه ليست كرة قدم".

رد ميغيل أنخيل بورتغال، لاعب ريال مدريد السابق والسكرتير الفني، على تعليق ماتيو لاهوز، بتغريدة عبر حسابه على منصة "X"، قائلًا: "الأمر المجنون هو ركلة الجزاء التي أهديتها لأتلتيكو مدريد ضد راسينج سانتاندير في نصف نهائي كأس الملك (عام 2010)، والتي كانت مخالفة على بعد مترين من المنطقة. يمكنني أن أكرر ذلك عليك عدة مرات حسبما تريد!"