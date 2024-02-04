"تذكر ما فعلته مع صلاح!".. كلوب يصب غضبه على حكم مواجهة آرسنال

هذا الأمر لا يصدق!

صب المدرب الألماني يورجن كلوب جام غضبه على أنتوني تايلور حكم مواجهة آرسنال، بعد الخسارة (3-1) على ملعب الإمارات، في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريح صحفي عقب المباراة: "آرسنال استحق الفوز وظهرنا بشكل سيئ تمامًا، وكان علينا أن نقدم أداءً أفضل من ذلك بكثير، وكل الأمور سارت ضدنا في المباراة!".

وأضاف: "الحكم طردني من قبل في مباراة السيتي بسبب لقطة المصارعة بين محمد صلاح وبرناردو سيلفا، واليوم حدثت نفس اللقطة مع جوتا ولم يخرج الحكم البطاقة الحمراء كما فعل في السابق، هذا لا يصدق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "في البطاقة الصفراء الثانية لكوناتي أيضًا، فعل لاعب آرسنال جابرييل المخالفة ذاتها مع نونيز، لكن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء في وجهه مثلما فعل مع لاعبنا".

وسجل ثلاثية الجانرز كل من "بوكايو ساكا ومارتينيلي وتروسارد" في الدقائق 14 و67 و90+2، بينما أحرز جابرييل ماجالهايس هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (45+3).

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 49 نقطة، ليحتل وصافة الدوري، مقلصا الفارق مع ليفربول صاحب الصدارة إلى نقطتين فقط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، علمًا بأنه خاض مباراتين أقل.