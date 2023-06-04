بعد تذكر ريال مدريد .. دموع جوارديولا تنهمر في احتفالاته بكأس الاتحاد

ريال مدريد كلمة السر لبيب جوارديولا في وصف أي تنافس

حينما يعجز الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن وصف شدة التنافس يجد الحل سريعًا في المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وحصد مانشستر سيتي، أمس السبت، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على جاره مانشستر يونايتد في النهائي.

وعقب المباراة نزلت دموع بيب بعد لقبه الشخصي رقم 34 وهو الذي يستهدف ثلاثية تاريخية لناديه هذا الموسم بعد فوزه بالدوري وكأس الاتحاد وتنتظره مباراة مهمة ضد إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يتوج بها السيتي أبدًا.

وتحدث جوارديولا مع جاري لينيكر بعد الفوز وقال: "أنا مشجع لبرشلونة. والآن سأحب هذا النادي –مانشستر سيتي- لبقية حياتي، لم أولد مشجعًا للسيتي ولا يمكنني فهم تلك المشاعر. لكنه أشبه بلعب نهائي كأس الاتحاد أمام ريال مدريد. الأمر مميز".

وواصل المدرب الإسباني الذي لعب ودرب برشلونة سابقًا "أهدينا جمهور السيتي هدية لطيفة ليستمتعوا بها مع جيرانهم" في إشارة للتنافس الشديد بين جمهور الناديين.