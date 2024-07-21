تذكرة كرة القدم الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يحدد 300 مقعدًا لكبار الزوار!

سعر خيالي لتذاكر ريال مدريد الجديدة...

حولت إدارة ريال مدريد، ملعب سانتياجو برنابيو، إلى أكثر من مجرد ملعب، وأصبح تحفة من التصميم المعماري، بعد التجديدات التي كلفت خزائن الميرينجي أكثر من مليار ونصف يورو.

وقررت إدارة ريال مدريد، تجديد بعض مقاعد كبار الزوار في ملعب سانتياجو برنابيو، وإضافة الكثير من المميزات لتلك المقاعد التي ستكون تذاكرها جاهزة للشراء في العام المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد، سيطلق 300 مقعدًا جديدًا لكبار الزوار في الملعب، ستكون تكلفة التذكرة في كل مقعد 250 ألف يورو، مما يجعلها التذكرة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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ووفقًا للشبكة الإسبانية فإن المقاعد ستكون منفصلة عن المدرجات وتوفر أفضل رؤية ممكنة داخل الملعب، وتم مراعاة الفخامة والتفرد في التصميم، مع منح روادها الطعام والشراء ومنتجات النادي الحصرية لهم، وإمكانية الوصول للأحداث المختلفة التي يستقبلها الملعب مثل الحفلات ومباريات كرة القدم الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن فكر ريال مدريد، في إنشاء تلك المقاعد هو إنشاء منصة للأشخاص الأثرياء حول العالم للتعرف على بعضهم وتكوين صداقات مع الأشخاص الأكثر نفوذًا في العالم.