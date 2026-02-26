تتجه أنظار عشاق الكرة نحو دبي هذا مارس، حيث يستضيف استاد زعبيل قمة نارية بين الوصل الإماراتي والنصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2. مواجهة تاريخية تجمع "الإمبراطور" الطامح للمجد القاري بـ "العالمي" بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، وسط توقعات بأجواء جماهيرية صاخبة.

يعيش الفريقان فترة ذهبية؛ فالوصل يسعى لترجمة سيطرته المحلية إلى إنجاز آسيوي، بينما يستهدف النصر اللقب لتعزيز خزائنه المرصعة بالنجوم. ومع اشتعال الطلب على التذاكر، أصبح التحرك السريع هو السبيل الوحيد لضمان التواجد في قلب الحدث.

سواء كنت تشجع الوصل أو ترغب في رؤية رونالدو عن قرب، يقدم لك GOAL الدليل الشامل والروابط المباشرة لتأمين مقعدك بأفضل الأسعار المتاحة وتجنب السوق السوداء. لا تفوت الفرصة واحجز تذكرتك الآن قبل نفاذ الكمية!

متى موعد مباراة الوصل والنصر؟

تقرر إقامة مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين الوصل والنصر في مطلع شهر مارس 2026. الجدول التالي يوضح التفاصيل الدقيقة لمكان وزمان الموقعة المرتقبة:

التاريخ والوقت المواجهة الموقع التذاكر الأربعاء، 4 مارس 2026 - 22:15 (توقيت الإمارات) الوصل الإماراتي ضد النصر السعودي استاد زعبيل، دبي التذاكر الأربعاء، 11 مارس 2026 - 22:15 (توقيت الإمارات) الوصل الإماراتي ضد النصر السعودي استاد جامعة الملك سعود، الرياض التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الوصل والنصر؟

لضمان الحصول على تذاكر أصلية وبأسعار تنافسية، ننصح دائماً بالتوجه نحو المنصات الإلكترونية المعتمدة. الخيار الأول والأكثر موثوقية حالياً هو موقع Ticombo، والذي يوفر سوقاً ثانوياً آمناً للجماهير لتبادل التذاكر بضمانات كاملة. كما يمكن للجماهير متابعة الموقع الرسمي لنادي الوصل ومنصة Platinumlist التي غالباً ما تتولى عمليات البيع الأولي في دولة الإمارات.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الوصل والنصر؟

تتفاوت أسعار التذاكر بناءً على الفئة المختارة وقربها من أرضية الملعب، وبما أن المباراة تشهد تواجد نجوم عالميين، فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً.

فئة الدرجة الثانية (المدرجات خلف المرمى): تبدأ الأسعار من 395 درهم إماراتي، وهي الخيار الأفضل لمن يبحث عن أرخص تذكرة وسط أجواء جماهيرية صاخبة.

فئة الدرجة الأولى (المدرجات الجانبية): تتراوح ما بين 560 درهم إلى 750 درهم إماراتي، وتوفر رؤية أوضح وشاملة لأرضية الملعب.

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من 1,100 درهم إماراتي وتصل إلى مستويات أعلى، وتشمل مزايا إضافية مثل مواقف السيارات الخاصة، صالات الضيافة، ووجبات الطعام.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الوصل والنصر؟

الحصول على تذكرتك لمشاهدة كريستيانو رونالدو ورفاقه ضد "إمبراطور" دبي أمر بسيط إذا اتبعت الخطوات الصحيحة والموثوقة:

الدخول إلى منصة الشراء: قم بزيارة رابط التذاكر عبر Ticombo الذي يغطي ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

اختيار عدد المقاعد: حدد عدد التذاكر التي تحتاجها، وتأكد من اختيار الفئة التي تناسب ميزانيتك، مع مراعاة أماكن جلوس جمهور الفريق المضيف والضيف.

إدخال البيانات الشخصية: تأكد من كتابة اسمك وبريدك الإلكتروني بشكل صحيح، حيث سيتم إرسال التذكرة الإلكترونية (E-ticket) إلى بريدك.

إتمام عملية الدفع: استخدم بطاقة الائتمان الخاصة بك لإكمال العملية. يضمن موقع Ticombo حماية بياناتك وتأمين عملية الشراء.

تحميل التذكرة: بمجرد إتمام الدفع، ستتلقى رابطاً لتحميل التذكرة على هاتفك المحمول. لا حاجة لطباعة التذكرة؛ يمكنك ببساطة إظهار الباركود عند بوابات استاد زعبيل.

ننصح الجماهير بالوصول إلى استاد زعبيل قبل ساعتين على الأقل من صافرة البداية لتفادي الازدحام المروري وضمان الدخول السلس. مباراة بهذا الحجم لا تتكرر دائماً، لذا تأكد من حجز مكانك الآن!

كل ما يجب معرفته عن استاد زعبيل

يُعد استاد زعبيل، الذي تأسس عام 1974، المعقل التاريخي والقلب النابض لنادي الوصل الإماراتي، وأحد أكثر الملاعب عراقة في دبي. يشتهر الملعب بأجوائه الحماسية الفريدة وتصميمه الذي يجعل المدرجات قريبة جداً من أرضية الملعب، مما يمنح المشجعين تجربة مشاهدة غامرة ويجعل الخصوم يشعرون بضغط جماهيري هائل. يقع الاستاد في منطقة زعبيل الحيوية، وتبلغ سعته حوالي 8,439 مقعداً، وقد ارتبط اسمه بلحظات كروية خالدة، لعل أبرزها الفترة التي قاد فيها الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا نادي الوصل، مما جعله مقصداً لعشاق كرة القدم من كل مكان.

.نظراً لضيق السعة الاستيعابية لاستاد زعبيل مقارنة بحجم الطلب الهائل، فإن التذاكر في المنصات الرسمية قد تنفذ خلال دقائق. لذلك، تعتبر منصة Ticombo هي الحل الأمثل حالياً، حيث تتيح للمشجعين من داخل وخارج الإمارات اختيار المقاعد التي تناسب ميزانيتهم، مع خيارات تسليم إلكترونية فورية تضمن لك دخول الاستاد دون عناء.