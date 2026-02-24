"الصقور الخضر" في طريقها رسميًا إلى أمريكا الشمالية! بعد حملة تصفيات مثيرة شهدت عودة "الساحر" هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وصلت الحماسة في الشارع الرياضي السعودي إلى ذروتها.

بجيل يضم نجومًا من طراز سالم الدوسري وفراس البريكان، يطمح الأخضر لتكرار أمجاد مونديال 1994 وتخطي دور المجموعات على الأراضي الأمريكية مجددًا. إذا كنت ترغب في التواجد بالمدرجات عندما يواجه المنتخب السعودي كبار العالم، يقدم لك GOAL كل ما تحتاجه من معلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، وكيفية حجزها وأسعارها المتوقعة.

متى ينطلق مونديال FIFA 2026؟

ستقام نسخة 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة.

ستشهد البطولة رقمًا قياسيًا بإقامة 104 مباريات على مدار 34 يومًا. وللمرة الأولى، سيشارك 48 منتخبًا، والصقور الخضر على أهبة الاستعداد ليكونوا جزءًا من هذا الحدث التاريخي.

المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو، فانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، مونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

وقع المنتخب السعودي في المجموعة H، وسيكون مساره مثيرًا عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة. تنتظر الجماهير أجواءً صاخبة في ميامي وأتلانتا لدعم الأخضر.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 السعودية ضد أوروغواي استاد ميامي (ميامي) التذاكر 21 يونيو 2026 المملكة العربية السعودية ضد إسبانيا ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر 26 يونيو 2026 المملكة العربية السعودية ضد الرأس الأخضر استاد هيوستن (هيوستن) التذاكر

متى يمكن شراء تذاكر مبارايات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026؟

تتاح للمشجعين عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة FIFA الرسمية. وعلى الرغم من انتهاء جولات "الحجز المبكر"، إلا أن المراحل الأهم لا تزال قادمة:

قرعة الاختيار العشوائي: تقدم المشجعون بطلبات لمباريات محددة بعد القرعة النهائية في ديسمبر 2025. إذا فاتتك هذه المرحلة، لا تقلق، فهناك فرص أخرى.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (تبدأ في أبريل 2026): اعتبارًا من أوائل أبريل 2026، سيفتح "فيفا" مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة. تُباع هذه التذاكر بنظام "الأسبقية لمن يحجز أولاً". بالنسبة لمباريات السعودية ذات الطلب المرتفع، وخاصة المواجهة الكبرى ضد إسبانيا، ستنفد هذه التذاكر في غضون دقائق.

الأسواق الثانوية: إذا لم يحالفك الحظ في إصدارات FIFA الرسمية، ستتوفر التذاكر في منصات موثوقة مثل StubHub. تذكر أن الأسعار هنا تتقلب بناءً على الطلب، لذا تابع السوق عن كثب مع اقتراب البطولة.

أين يمكن شراء تذاكر مبارايات المنتخب السعودي لمونديال 2026؟

المكان الأول والأكثر موثوقية لتأمين مقاعدك هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية. يجب عليك التسجيل للحصول على (FIFA ID) للمشاركة في أي مبيعات رسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يدير FIFA منصة رسمية لإعادة البيع والتبادل. وهي المنصة الوحيدة المعتمدة من "فيفا" لإعادة البيع بين المشجعين بالقيمة الاسمية، ومن المتوقع إعادة افتتاحها في 2 أبريل 2026.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مرونة أكبر أو مواقع جلوس محددة بعد نفاد الكمية، فإن منصة StubHub هي الخيار الثانوي الأفضل، حيث توفر وسيلة آمنة للعثور على مقاعد لأهم مباريات الصقور الخضر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مبارايات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026؟

قسمت الFIFA التذاكر إلى أربع فئات. بالنسبة لمباريات دور المجموعات للمنتخب السعودي، إليك نطاقات الأسعار التقديرية:

تم تصميم الفئات لتناسب جميع أنواع المشجعين؛ توفر الفئة الأولى تجربة مميزة بمقاعد قريبة من الملعب، بينما توفر الفئة الثانية رؤية متوازنة. وتعد الفئة الثالثة خيارًا اقتصادياً بمقاعد في الطوابق العلوية، بينما تظل الفئة الرابعة هي الأرخص (مخصصة غالباً للمقيمين في الدول المستضيفة أو بمناظر مقيدة).

الأسعار التقديرية لمباريات الأخضر في دور المجموعات:

الفئة 1: مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا)

الفئة 2: مقاعد في الطابق المتوسط أو الزوايا السفلية (280 - 400 دولارًا)

الفئة 3: مقاعد في الطابق العلوي (150 - 250 دولارًا)

الفئة 4: الأقل تكلفة / رؤية محدودة (60 - 120 دولارًا)

ماذا نتوقع من السعودية في كأس العالم 2026؟

توقع الشغف والانضباط التكتيكي و"سحر" المدرب هيرفي رينارد. منذ عودته، نجح الفرنسي في إحياء الروح في الفريق، مع التركيز على الدفاع الصلب الذي استقبل 4 أهداف فقط في آخر 6 مباريات بالتصفيات.

لم يعد "الصقور الخضر" مجرد ضيوف شرف؛ فمع وجود سالم الدوسري، الرجل الذي هز شباك الأرجنتين، وفراس البريكان الذي يعيش أزهى فتراته، أصبح الهجوم السعودي حاسماً. كما يجب مراقبة النجم الصاعد مصعب الجوير في خط الوسط، والذي بات بسرعة القلب النابض للفريق.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في السعودية؟

استمتع بأفضل ما في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الشاملة لمباريات السعودية، والتي تشمل تذاكر مميزة ووجبات طعام ومشروبات والمزيد.

الباقات متاحة على النحو التالي:

باثة المباراة الواحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة لفريق واحد من الدول غير المضيفة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة الكأس، نادي الأبطال

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

باقة سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره (على سبيل المثال، جميع مباريات ميامي)

ابتداءً من 8,275 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد

باقة متابعة الفريق

شاهد فريق Green Falcons في كل مباراة من المراحل الأولى.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ 32

ابتداءً من 6,750 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟