قليل من الأندية يمكنها مضاهاة النجاح منقطع النظير الذي يتمتع به ريال مدريد. فهم المنافسون الدائمون، إن لم يكونوا الأبطال، سواء محلياً في الدوري الإسباني أو قارياً في أوروبا، حيث حصدوا فعلياً كل الألقاب الكبرى المتاحة. هذا النجاح جعلهم يجمعون ملايين المشجعين حول العالم الذين يتوقون بشدة لحجز مقعد في "البرنابيو" لمشاهدة "الميرينجي" في بث حي ومباشر.

إذا لم تسبق لك زيارة ملعب "سانتياجو برنابيو" الأيقوني في مدريد، أو كنت ترغب بشدة في العودة إليه، فإن هذا الموسم قد يكون الفرصة المثالية لتعيش أو تستعيد خيالاتك الكروية. دع GOAL يقدم لك كافة المعلومات الحيوية التي تحتاجها حول تذاكر ريال مدريد، بما في ذلك التكلفة، وأماكن الشراء، والكثير غير ذلك.

مباريات ريال مدريد القادمة في موسم 2025/26

التاريخ المباراة المسابقة التذاكر السبت 21 فبراير 2026 في أوساسونا (A) الدوري الإسباني تذاكر الأربعاء 25 فبراير 2026 ضد بنفيكا (H) دوري أبطال أوروبا الملحق تذاكر الاثنين 2 مارس 2026 ضد خيتافي (H) الدوري الإسباني تذاكر السبت 7 مارس 2026 في سيلتا دي فيغو (خارج أرضه) الدوري الإسباني تذاكر 10/11 مارس 2026 يُحدد لاحقًا (مباراة الذهاب) دوري أبطال أوروبا الدور الـ16* التذاكر الأحد 15 مارس 2026 ضد إلتشي (على أرضنا) الدوري الإسباني تذاكر الأحد 22 مارس 2026 ضد أتلتيكو مدريد (H) الدوري الإسباني (ديربي) تذاكر الأحد 5 أبريل 2026 في مايوركا (خارج أرضه) الدوري الإسباني تذاكر الأحد 12 أبريل 2026 ضد جيرونا (H) الدوري الإسباني تذاكر الأحد 19 أبريل 2026 في ريال بيتيس (خارج أرضه) الدوري الإسباني تذاكر الأربعاء 22 أبريل 2026 ضد ألافيس (ه) الدوري الإسباني تذاكر الأحد 3 مايو 2026 في إسبانيول (خارج أرضه) الدوري الإسباني تذاكر الأحد 10 مايو 2026 في برشلونة (A) الدوري الإسباني (الكلاسيكو) تذاكر الأربعاء 13 مايو 2026 ضد ريال أوفييدو (H) الدوري الإسباني تذاكر الأحد 17 مايو 2026 في إشبيلية (خارج أرضه) الدوري الإسباني تذاكر الأحد 24 مايو 2026 ضد أتلتيك كلوب (H) الدوري الإسباني تذاكر السبت 30 مايو 2026 النهائي المحتمل (N) دوري أبطال تذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر مباريات ريال مدريد لموسم 2025/26؟

تتوفر خيارات متعددة للحصول على تذاكر مباريات ريال مدريد، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى باقات الضيافة الفاخرة.

لشراء التذاكر، الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لنادي ريال مدريد. يُنصح بمتابعة الموقع بانتظام لمعرفة تفاصيل المبيعات، وتواريخ طرح التذاكر، ومدى توفرها.

غالباً ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة من كل مباراة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. كما تمنحك عضوية النادي الأولوية عند البحث عن تأمين مقاعد للمباريات في "البرنابيو".

بالنسبة لبعض المباريات الأقل جماهيرية، قد تتبقى تذاكر بعد حصول الـ (Socios) -أعضاء النادي المساهمين- وأعضاء (Madridista Premium) على فرصتهم في الشراء.

كونه أحد أكبر الأندية في إسبانيا وأوروبا، فإن الطلب ضخم للغاية على مباريات ريال مدريد، وغالباً ما تنفد التذاكر عبر القنوات الرسمية قبل وقت طويل من أيام المباريات. إذا كانت التذاكر قد نفدت، أو كنت تبحث عن تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي، أو تأمل في اقتناص تذاكر اللحظة الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في مواقع إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات ريال مدريد لموسم 2025/26؟

للراغبين في شراء تذاكر ريال مدريد في البرنابيو لكل مباراة على حدة، إليكم تفصيل الأسعار:

تتراوح أسعار البالغين بين 75 و195 يورو عند الشراء مباشرة من النادي. يتقلب السعر بناءً على هوية الخصم وموقع المقعد في الاستاد.

تعتمد المباريات ذات الطلب المرتفع مثل "الكلاسيكو"، "ديربي مدريد"، أو أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا "تسعيراً ديناميكياً". لذا، يمكن أن ترتفع أسعار التذاكر الاسمية لتتراوح بين 300 و400+ يورو للمقاعد المميزة من الفئة الأولى (Category 1).

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية حول التوفر والأسعار، وللحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة، ابحث عن التذاكر في المواقع الثانوية مثل StubHub.

مثل معظم فرق الدوري الإسباني، يقدم ريال مدريد أسعاراً متفاوتة بناءً على الفئات العمرية (بالغين، صغار، وكبار السن)، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ لآخر. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر موقع المقعد داخل الاستاد بشكل كبير على السعر، حيث تتطلب الإطلالات المميزة التكلفة الأعلى. وهناك بالطبع "المباريات الكبرى" ضد الخصوم المشهورين مثل الكلاسيكو (ريال مدريد ضد برشلونة) والديربي (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد)، والتي تندرج تحت الفئة الأعلى سعراً.

تذاكر وباقات ضيافة ريال مدريد: تجربة مميزة للجماهير

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر الضيافة لريال مدريد، فمن الجدير مراجعة موقع النادي الرسمي. يقدم ريال مدريد مجموعة واسعة من باقات الـ VIP لأولئك الذين يفضلون الاستمتاع بكرة القدم بأسلوب أكثر راحة ورفاهية.

تشمل جميع تذاكر كبار الشخصيات (VIP) مقاعد في المدرجات الجانبية الشرقية (Este) أو الغربية (Oeste)، مع أفضل رؤية للمباراة. تقترن هذه الإطلالات من الدرجة الأولى بوجبات فاخرة في مطاعم لا تبعد سوى خطوات عن الاستاد. إليك بعض الخيارات المتاحة:

الفضية / Matchday Premium: صالة خارج الملعب (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados)، بوفيه كوكتيل ومشروبات قبل ساعتين إلى ساعتين ونصف من ركلة البداية، تبدأ من 300 يورو للمباراة.

الضيافة الذهبية (Gold Hospitality): صالة داخل الاستاد بالقرب من مقعدك، بوفيه كوكتيل ومشروبات قبل 90 دقيقة من البداية وحتى 30 من النهاية، تبدأ من 990 يورو للمباراة.

باقة Seat Unique Premium (دوري الأبطال): مقاعد في المدرج الطولي، ضيافة كاملة، مشروبات وخدمات طعام، تبدأ من 775 يورو للمباراة.

تاريخ ملعب برنابيو

"سانتياجو برنابيو" هو ملعب ذو سقف قابل للطي يقع في قلب مدريد. بسعة جماهيرية تصل إلى ما يقرب من 80,000 متفرج، يعد ثاني أكبر ملعب كرة قدم في إسبانيا، وهو معقل ريال مدريد منذ اكتماله في عام 1947.

يعد البرنابيو أحد أشهر الملاعب في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات (1957، 1969، 1980، و2010)، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1.

بعيداً عن كرة القدم، استضاف البرنابيو أيضاً العديد من أساطير الموسيقى العالميين والمحليين على مر السنين، بما في ذلك أمثال خوليو إغليسياس، فرانك سيناترا، U2، بروس سبرينغستين، رولينج ستونز، ومؤخراً تايولر سويفت خلال جولتها التاريخية "Eras Tour".