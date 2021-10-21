ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

بعد عودته المظفرة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، يعود الهلال إلى بطولة الدوري السعودي، حيث يستضيف الرائد في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2021-2022.

الهلال تمكن في آخر مبارياته من الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليعود "الزعيم" إلى محاولة استعادة اللقب القاري.

أما على مستوى الدوري السعودي، فتعود آخر مباريات الهلال إلى الجولة السابعة، حين تعادل مع الحزم بهدف لكل فريق، ليحتل "الزعيم" المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، فإن الرائد خسر مباراته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الفيحاء بهدف نظيف، ليحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2021-22.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والرائد؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراة فريقه ضد الرائد في الجولة التاسعة من الدوري السعودي عبر موقع "ticketmx"، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، ستحدد أولاً النادي الذي ستشجعه، ثم ستحجز تذكرتك في الخطوة الثانية، ثم ستقوم بالتسجيل في الثالثة وتراجع الطلب في الرابعة، وفي الخطوة الخامسة ستقوم بالدفع.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد؟

هناك 4 فئات متواجدة لتذاكر مباراة الهلال والرائد، وتتفاوت أسعارها بحسب الدرجة.

الفئة السعر منصة ذهبي 600 ريال منصة فضي 300 ريال موحد عوائل 30 ريال موحدة أفراد 30 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الهلال والرائد؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الهلال والرائد، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الهلال والرائد؟

تقام مباراة الهلال القادمة أمام الرائد في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

كيف تشاهد مباراة الهلال والرائد؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، وعلى قنوات SSC المفتوحة.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP وحدها أو الباقة التي تضم قنوات SSC.