ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر ضد الفيحاء في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22.

النصر قادم من خسارتين على التوالي من الهلال والاتفاق، ودع بالأولى دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، وتراجع في جدول الترتيب بعد الثانية إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

يمتلك نادي الفيحاء 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، ليحتل بذلك المركز الخامس، وكانت آخر مبارياته ضد الباطن وانتهت بخسارته بهدفين دون رد.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

طرح الفيحاء تذاكر مباراته أمام النصر عبر منصة النادي الرسمية، ولا يمكن شراء التذاكر إلا بهذه الوسيلة.

ستقوم بالدخول على الموقع الرسمي من هنا، ثم تختار أي الفريقين تشجع، وبعد ذلك تختار التذكرة من بين الفئات المختلفة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء؟

هناك ثلاث فئات لأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء.

الفئة السعر الموحدة أفراد - الفيحاء 23 ريال الموحدة عوائل - الفيحاء 23 ريال الموحدة أفراد - النصر 23 ريال الموحدة أفراد - النصر 23 ريال المنصة الفضية - الفيحاء 172.5 ريال المنصة الفضيحة - النصر 172.5 الفيحاء

ما هي شروط حضور مباراة النصر والفيحاء؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الفيحاء والنصري، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة النصر والفيحاء؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء هو السبت 30 أكتوبر 2021 على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت السعودية، 6:50 مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة النصر والفيحاء؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD، وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.