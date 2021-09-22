ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والأهلي؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الفيحاء ضد الأهلي في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الأهلي هذا الموسم، يمر بانطلاقة سيئة للغاية، بعد مرور خمس جولات، لم يتذوق فيهم طعم الانتصار، واكتفى بالتعادل في الخمس مواجهات، يحتل بهم المركز العاشر.

بينما الفيحاء هذا الموسم، حاله أفضل من الراقي بكثير، إذ تمكن من الفوز بمباراتين، وتعادل مباراة وخسر مثلها، ويحتل المركز الخامس من سلم الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الفيحاء والأهلي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والأهلي؟

أعلن نادي الفيحاء، برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي، عن حضور الجماهير، لمباراة الفريق أمام الأهلي، بالمجان تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة.

ما هي شروط حضور مباراة الفيحاء والأهلي؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الفيحاء والأهلي، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الفيحاء والأهلي؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في الجولة السادسة من الدوري السعودي هو يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16 صفر 1443، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والأهلي؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

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