ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والطائي؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي ضد الطائي في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل الأهلي ضيفًا على نادي الطائي، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2021-22.

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما جمع ثمان نقاط فقط منذ بداية الموسم الحالي.

أما الطائي، فلا يعيش أفضل أوقاته هو الآخر، حيث حصد سبع نقاط فقط منذ بداية الموسم، يحتل بها المركز الثاني عشر.

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وبكل تأكيد فإن الفريقان سيدخلان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل تحسين الموقف الحالي، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي والطائي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والطائي؟

لم يطرح نادي الطائي حتى اللحظة تذاكر مباراته أمام الأهلي، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

لكن الطائي اعتاد خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي على طرح تذاكر مبارياته على موقع "Ticket MX".

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والطائي؟

تتراوح أسعار التذاكر في ملعب الطائي بين 10 و20 ريال، حيث تخصص الأولى للأفراد والعائلات والثانية لفئة VIP Silver.

الفئة السعر موحدة (أفراد) 10 ريال موحدة (عوائل) 10 ريال فضي 20 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الأهلي والطائي؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الأهلي والطائي، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الأهلي والطائي؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في الجولة التاسعة من الدوري السعودي هو يوم الخميس 21 أكتوبر2021، وتبدأ المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والطائي؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.