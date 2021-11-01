ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والباطن؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي ضد الباطن في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي الباطن ضيفًا على الأهلي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي 2021-22.

الأهلي السعودي لا يسير بالشكل المطلوب في الدوري منذ منتصف الموسم الماضي، فحتى الآن يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 10 مباريات فاز في اثنتين منهما فقط وتعادل في 6.

الباطن يعاني هو الآخر هذا الموسم، فبعد مرور 10 جولات تراجع مركزه إلى الرابع عشر برصيد 9 نقاط، ولم يفز هو الآخر إلا بمباراتين لكنه تعادل في 3 وخسر 5.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والباطن في الجولة 11 من الدوري السعودي 2021-22.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والباطن؟

طرح الأهلي تذاكر مباراة فريقه ضد الباطن في الجولة 11 من الدوري السعودي عبر منصة مكاني، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، ستحدد أولاً النادي الذي ستشجعه، ثم ستحجز تذكرتك في الخطوة الثانية، ثم ستقوم بالتسجيل في الثالثة وتراجع الطلب في الرابعة، وفي الخطوة الخامسة ستقوم بالدفع.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والباطن؟

هناك 4 فئات متواجدة لتذاكر مباراة الأهلي والباطن، وتتفاوت أسعارها بحسب الدرجة.

الفئة السعر الموحدة 20 ريال الفضية 50 ريال الذهبية 150 ريال رويال 300 ريال

متى مباراة الأهلي ضد الباطن؟

موعد مباراة الأهلي والباطن هو يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، 6:45 مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والباطن؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، وعلى قنوات SSC المفتوحة.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP وحدها أو الباقة التي تضم قنوات SSC.