ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يستقبل الأهلي السعودي نظيره الاتفاق، على ملعب الجوهرة المشعة من أجل تصحيح مسار الفريق، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2021-22.

تحتل قلعة الكؤوس المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط من 7 مباريات، وهو ما تسبب في طرح أسئلة كثيرة حول مستقبل المدرب هاسي على رأس القيادة الفنية للفريق.

من جهة أخرى، الاتفاق هو الآخر ليس في أفضل أحواله، حيث جمع 7 نقاط من 7 مباريات ولا يظهر أبدًا بنفس صورة التألق في الموسم الماضي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق؟

طرح النادي الأهلي تذاكر مباراته أمام الاتفاق، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي عبر موقع مكاني، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا لحجز تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والاتفاق؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة الأهلي والاتفاق بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتتراوح الأسعار بين 10 و400 ريال.

الفئة السعر موحدة (أفراد) 10 ريال موحدة (عوائل) 10 ريال فضي 50 ريال ذهبي 200 ريال منصة 400 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الأهلي والاتفاق؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الأهلي والاتفاق، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الأهلي والاتفاق؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو اليوم السبت 16 أكتوبر2021، وتبدأ المباراة الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والاتفاق؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.