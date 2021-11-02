ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

يستقبل الاتحاد ضيفه الفتح على ملعب الجوهرة المشعة، في المباراة القوية التي تقام بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد قد نجح في استعادة عافيته مجددًا بانتصار صعب على الحزم بهدف نظيف، ليصل إلى صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

أما الفتح الذي بدأ موسمه بصورة مميزة فيأتي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ويدخل المباراة وعينه على مصالحة جماهيره بعد الخسارة من أبها في الجولة الماضية بثلاثية لهدف.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جمهور العميد لحضور تلك المباراة من المدرجات ومساندة فريقه، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والفتح.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفتح على موقع مكاني، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا لحجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

هناك فئتان لتذاكر مباراة الاتحاد والفتح والفئتان بنفس السعر.

المكان السعر موحد أفراد 15 ريال موحد عوائل 15 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الاتحاد والفتح؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الاتحاد والفتح، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح هو الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفتح؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.