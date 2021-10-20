ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يلتقي نادي الاتحاد مع نادي الشباب في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2021-22 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

تعادل الاتحاد مع نادي ضمك في المباراة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكنه بقي في الصدارة برصيد 17 نقطة.

الشباب انتصر في مباراته الأخيرة على الباطن بثلاثة أهدافٍ دون رد، ليتقدم للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والشباب.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والشباب على موقع مكاني، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

هناك فئتان لتذاكر مباراة الاتحاد والشباب تتحدد بحسب الموقع في الملعب.

تقرر أن يتم طرح تذاكر لقاء الاتحاد والشباب ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

عبر الموقع: 👇 https://t.co/axEu41qkTT pic.twitter.com/o379dm7yqs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 20, 2021

المكان السعر الواجهة 200 ريال خلف المرمى 45 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الاتحاد والشباب؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الاتحاد والشباب، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الاتحاد والشباب؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب هو يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والشباب؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.