ليس الخلاف الأول بين الثنائي

تسريبات جديدة قادمة من فرنسا، توضح درجة حدة الخلاف بين كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.

مبابي أعلن مؤخرًا انتهاء رحلته مع باريس، تمهيدًا للانتقال إلى ريال مدريد، وفقًا لما أكدته العديد من الصحف العالمية، وسط أنباء حول توتر العلاقة مع الخليفي، مما دفع اللاعب لتجاهل ذكر اسمه في الفيديو الوداعي له.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نشرت تسريبات عن محادثات دارت بين الخليفي ومبابي، قال خلالها رئيس العملاق الفرنسي للاعب:"أنت الآن ستضفى الشرعية على دوري السوبر ليج"، في إشارة إلى ريال مدريد الذي يعتبر من كبار المؤسسين للبطولة المثيرة للجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام كذلك الخليفي بتوبيخ مبابي لأنه لم يترك أموال في خزائن باريس، وذكر جود بيلينجهام وهاري كين كلاعبين ساهما في تعزيز خزائن بوروسيا دورتموند وتوتنهام بعد رحيلهما.

وجاء توبيخ الخليفي كالتالي:"لا يمكنك أن تتحرر وتعزز منافسنا الأكبر بهذه الطريقة، كل اللاعبين العظماء ومنهم بيلينجهم وكين يتركون الأموال لأنديتهم".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتوتر فيها علاقة الثنائي، حيث حدث الخلاف الأول في منتصف مايو الماضي، عندما دارت نقاشات ساخنة بين الطرفين في ملعب حديقة الأمراء، بعد المباراة التي خسرها باريس أمام تولوز بنتيجة 3/1، حيث زعم البعض وقتها أن "الجدران اهتزت" بسبب تعالي الصرخات والشجار بين الثنائي.