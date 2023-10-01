"هناك اتفاق قبل أسابيع" .. تصريح صادم من ليفركوزن بخصوص تدريب تشابي ألونسو لريال مدريد

النادي الألماني يُعلق على أخبار اتفاق ريال مدريد مع ألونسو

علق سيمون رولفس المدير الرياضي بنادي باير ليفركوزن الألماني، على الأخبار التي ترددت خلال الأيام الماضية، حول اتفاق ريال مدريد الإسباني، مع المدرب تشابي ألونسو مدرب الفريق، لتدريبه بداية من الموسم المقبل.

ريال مدريد يحاول حسم ملف المدرب الجديد الذي سيتولى تدريبه بداية من صيف 2024، بعد التأكد من رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي بداية من بطولة كوبا أمريكا العام المقبل.

وقال رولفس خلال تصريحات لـ "Sportstudio": "هذه مجرد شائعات وأخبار غير صحيحة، لم يتصل ريال مدريد حتى الآن بالمدرب الإسباني ألونسو، لو كان صحيحًا لما كان نصف اللاعبين الـ11 متواجدين على أرض الملعب في مباراتنا الأخيرة".

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وعن إمكانية رحيله قبل نهاية عقده الذي ينتهي في 2026 قال رولفس: "تشابي أكد لنا التزامه بعدما مدد عقده منذ أسابيع، وليس عليه قول أي شيء، لقد مدد عقده وتركيزه منصب هنا في باير ليفركوزن، ويعلم جيدًا أنه يلقى الدعم الكامل من نادينا، ويمتلك فريق جيد جدًا".

ومن جانبه علق ألونسو قائلًا: "الوقت مبكر جدًا نحن في سبتمبر الآن، أنا أحافظ على تركيزي مع فريقي، بدأنا الموسم بشكل جيد، ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز".