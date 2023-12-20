بعد تدخل كريستيانو رونالدو .. تطور حاسم في "أزمة المكافآت" داخل النصر

تطورات جديدة في أزمة مكافآت نادي النصر

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جدل كبير شهده نادي النصر السعودي، خلال الأيام الماضية؛ بسبب مكافآت الفوز في المباريات والتتويج بالبطولات، التي تُمنح لنجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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تقارير أكدت في الأيام الماضية، إعادة جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، صياغة المكافآت؛ وسط غضب كبير من اللاعبين، مع تدخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لإيجاد حل للأزمة.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن قيام الإدارة النصراوية، بإيداع مبالغ كبيرة من المكافآت، في حسابات نجوم الفريق.

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العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "إدارة النصر قامت بإيداع مكافآت الفوز لعدد من مباريات الدوري السابقة، والتأهل الآسيوي، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية".

جدير بالذكر أن النصر، توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ بعد الفوز على الهلال السعودي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة النهائية.

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