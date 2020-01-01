تدخل شرفي نصراوي لحل أزمة عبدالرزاق حمد الله وروي فيتوريا

كانت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، قد سمحت للاعب بالخروج لإجازة قصيرة للولايات المتحدة، عقب مباراة الأهلي

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود تقريب في وجهات النظر بين المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي واللاعب عبدالرزاق حمد الله نجم الفريق على خلفية الأزمة الأخيرة.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن التدخلات الشرفية ساهمت في إنهاء الأزمة التي نشبت بين المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، والمدرب البرتغالي فيتوريا.

وشهدت الساعات الأخيرة ظهور أزمة جديدة في نادي النصر قبيل لقاء الفريق، أمام الفيصلي في المجمعة، وذلك بعد أن نشأ خلافًا كبيرًا بين البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، وهداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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وقرر المدير الفني استبعاد حمد الله من قائمة الفريق المغادرة للمجمعة بالإضافة إلى خصم من راتبه بسبب تأخره في العودة من الولايات المتحدة الأميركية إلى الرياض، والتي كانت مُفترَضة يوم الاثنين، ولكنه ومن دون إذن لم يصل إلا الثلاثاء.

وكانت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، قد سمحت للاعب بالخروج لإجازة قصيرة للولايات المتحدة، عقب مباراة الأهلي في الجولة الـ20.

يُذكر أن المغربي عبدالرزاق حمد الله يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 هدف بفارق هدفين عن مهاجم الهلال بافتيمبي جوميس.