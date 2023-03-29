تدخل سعودي يهدد برشلونة بحرمانه من نجم الدفاع

نيوكاسل يهدد رغبة برشلونة في الاحتفاظ بنجم دفاعه في الموسم المقبل..

تعرف أندية جميع أندية أوروبا بحاجة نادي برشلونة الإسبانية إلى بيع عدد من لاعبيه لموازنة الأرقام وخفض حد الرواتب في النادي، ويستعد بعضها للانقضاض على نجوم "البلوجرانا" في الصيف القادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يهدد جهود برشلونة في الحفاظ على خدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، حيث يراقب النادي الإنجليزي لاعب تشيلسي السابق عن كثب.

التقرير أشار إلى أن برشلونة يرغب في استمرار الدنماركي الدولي في صفوفه، والنادي الكتالوني يريد أن يبدأ في التحرك وتجديد عقده اعتبارًا من الموسم المقبل، لكن السيناريو قد يختلف في حالة وصول عرض قوي.

المصدر ذاته كشف أن أندرياس كريستنسن، من خلال حاشيته، أوضح أنه سعيد جدًا في برشلونة، وليس لديه أي نية للرحيل عن "سبوتيفاي كامب نو" في القريب العاجل.

ومع اقتراب برشلونة من الحصول على خدمات إينييغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو في صفقة انتقال حر، فإن "البلوجرانا" سيحصل على تعزيز جيد للغاية في قلب الدفاع، بالاعتماد على رونالد أراوخو، وجول كوندي، وكريستنسن، وإيريك جارسيا.

الأخير هو الشخص الذي لا يدخل في خطط تشافي ويمكن فتح الأبواب أمامه للمغادرة، لكن من المحتمل أن يكون الدخل الذي سيأتي من رحيله ضئيلًا جدًا ولن يحل أي مشكلة.

ومن المتوقع أنه في حالة وصول عرض بأكثر من 50 مليون يورو في الصيف، فإن برشلونة قد يفكر جديًا في التخلي عن كريستنسن.