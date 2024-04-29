الفيفا يهدد باستبعاد ريال مدريد وبرشلونة.. وسحب كأس العالم من إسبانيا!

الجمعة المقبل "ساعة الصفر"!

يرفض الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا)، احتمالية وجود تدخل سياسي في نشاط كرة القدم الإسبانية.

وحسب صحيفة "آس"، فإن "حالة غضب في الفيفا واليويفا بسبب تدخل خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس، رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، في عمل الاتحاد الإسباني".

ونقلت "آس" عن مصادر بالاتحادين، إن "عواقب محتملة ستطول إسبانيا، حال ثبت التدخل الحكومي في النشاط، قد تصل إلى تجميد مشاركة المنتخبات الإسبانية في اليورو والأولمبياد، بالإضافة إلى منع مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وبقية الأندية في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، إلى جانب إمكانية تجريد إسبانيا من شرف تنظيم كأس العالم 2030".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الفيفا واليويفا ينتظران يوم الجمعة المقبل، كموعد نهائي للحصول على إجابات من وزارة الرياضية على الأسئلة التي طرحتها، والمتعلقة بـ"الأسس القانونية التي تم تعيين اللجنة (لإدارة اتحاد الكرة) بناءً عليها، وهوية الأعضاء والصلاحيات، وتفاصيل العلاقة بين اللجنة وهيئات صنع القرار في الاتحاد الإسباني".

وكان الفيفا واليويفا قد أصدرا بيانًا مشتركًا الأسبوع الماضي، أكدا فيه أنهما "يتابعان الوضع حول الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن كثب وبقلق كبير، وسيطلبان معلومات إضافية لتقييم إلى أي مدى قد يؤثر تعيين لجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل على التزام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإدارة شؤونه بطريقة مستقلة، ودون تدخل غير مبرر من الحكومة".