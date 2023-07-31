بعد تدخل الهلال والأهلي .. حسان تمبكتي يرد أخيرًا على الانتقال إلى الاتحاد!

كيف رد حسان تمبكتي على عروض الاتحاد والهلال والأهلي؟

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على الرغم من الصفقات العالمية القادمة إلى دوري روشن للمحترفين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ إلا أن النجم السعودي الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، يظل هو حديث الساعة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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تمبكتي يحظى باهتمامٍ كبير للغاية، من أندية الهلال والاتحاد والأهلي؛ حيث ترددت أنباء في وسائل الإعلام، عن تخطي سعر اللاعب، مبلغ الـ60 مليون ريال سعودي.

وبخصوص رحيله عن الشباب خلال الصيف الحالي.. قال تمبكتي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، بعد الفوز على الزمالك المصري، في كأس الملك سلمان للأندية العربية: "الله يكتب اللي فيه الخير".

وكرر المدافع الشاب، نفس الرد، عند توجيه سؤال إليه، بشأن رغبته في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن الليث الشبابي، حقق فوزًا صعبًا على الزمالك، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

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