بعد تدخل النصيري.. برشلونة مهدد بفقدان بوسكيتس في الكلاسيكو

تشافي مُهدد بفقدان سيرجيو بوسكيتس لثلاثة أسابيع.

قد يفقد نادي برشلونة جهود قائده، سيرجيو بوسكيتس، لما يقرب من 3 أسابيع عقب تعرضه للإصابة بعد 5 دقائق فقط خلال مباراتهم أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بوسكيتس من المحتمل غيابه من 2-3 أسابيع نظرًا لمعاناته من التواء شديد في الكاحل الأيمن.

وتعرض سيرجيو للإصابة بعد تدخل من النجم المغربي يوسف النصيري الذي وقف على إصبع قائد برشلونة فما كان من بوسكيتس إلا سحب قدمه ليلتوي كاحله.

وكان برشلونة قد عزز صدارته أمس بالفوز بثلاثية على إشبيلية ليعزز الفارق مع بطل الموسم الماضي ريال مدريد إلى 8 نقاط.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد 3 مرات؛ سواء في الدوري أو نصف نهائي كأس الملك في الفترة بين 2 مارس و5 أبريل. ولا يُعرف هل سيكون بوسكيتش قد اكتمل تعافيه في المباراة الأولى على الأقل أم لا؟