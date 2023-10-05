من تدخل الجهات العليا لـ"سلاح المدرعات" .. نيمار يطارد شبح "المونديالي" في الهلال

بعد البداية الصعبة.. هل يسدل الستار على قصة نيمار مع الهلال بـ"نهاية سعيدة"؟

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على مدار السنوات الماضية.. نجح نادي الهلال السعودي، من خلال عمل مجالس إداراته المختلفة وتألق نجومه داخل المستطيل الأخضر، في أن يجعل اسمه يتخطى النطاق المحلي، حتى وصل إلى العالمية.

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ولا يُمكن نسيان أن الهلال؛ هو أول من جلب النجوم العالميين إلى المملكة العربية السعودية؛ بالتعاقد مع الأسطورة البرازيلية روبيرتو ريفالينو، في عام 1978.

بعد ريفالينو.. توالى ارتداء النجوم العالميين، قميص الزعيم الهلالي؛ وآخرهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الذي انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

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ريفالينو جاء إلى الهلال؛ وهو يحمل في جعبته لقب كأس العالم، والذي حققه مع منتخب البرازيل عام 1970، بينما لا يزال نيمار، يجري وراء حلم التتويج بالمونديال - حتى الآن -.

أيضًا.. قدوم الثنائي البرازيلي إلى الفريق الأزرق، كان في نفس السن تقريبًا؛ حيث كان ريفالينو يبلغ من العمر 32 سنة وقتها، بينما وصل نيمار إلى الزعيم، بعمر الـ31.

الصفقة الأغلى في التاريخ.. وظروف الهلال "الصعبة"

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وبصفة عامة.. تتشابه ظروف انتقال ريفالينو ونيمار، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى حدٍ كبير للغاية.

الهلال تعاقد مع ريفالينو؛ لتعويض موسم 1977-1978 "السيئ"، والذي فشل فيه الفريق الأزرق، في التتويج بأي لقب كبير، بينما تم ضم نيمار، بعد عام لم يشهد حصول الزعيم، سوى على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أيضًا.. كان ريفالينو ولعدة سنوات، أغلى صفقة في تاريخ المملكة العربية السعودية، عندما تم التعاقد معه في عام 1978، مقابل 9 ملايين ريال - وهو رقم قياسي وقتها -.

ومع زيادة الأسعار الخرافية وتطور العملات، عاد الهلال ودفع أغلى رقم في تاريخ الرياضة السعودية، عندما ضم نيمار من الفريق الباريسي، مقابل 355 مليون ريال.

حسم صفقة نيمار، جاء بعد تدخل الجهات العليا في السعودية لـ"إقناع" اللاعب، مثلما حدث مع ريفالينو، الذي جاء إلى العاصمة الرياض، ولكنه رفض التوقيع على العقود رسميًا، إلا بعد الحصول على كامل قيمة عقده مع الهلال.

فشل الهلال وقتها، في توفير المبلغ كاملًا؛ لتضطر الجهات العليا في البلاد لـ"التدخل"، خوفًا من تعثر الصفقة التي تحدث عنها العالم أجمع، وللحفاظ على سمعة الكرة السعودية؛ حيث تم سداد القيمة المالية للاعب، وتوقيع العقود رسميًا.

نيمار يكتب التاريخ مع الهلال.. وإنجازات ريفالينو "الخالدة"

ورغم بداية نيمار المخيبة للأمال مع الزعيم الهلالي، والتي شهدت تعرضه لعديد الانتقادات؛ إلا أن الساحر البرازيلي، كتب التاريخ بتسجيله هدفًا في شباك نساجي الإيراني.

نيمار سجل هدفًا؛ ليقود الهلال للفوز (3-0) على نساجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

هذا الهدف.. جعل نيمار يدخل التاريخ من أوسع أبوابه؛ حيث سجل في 3 بطولات قارية مختلفة؛ وهي "دوري أبطال أوروبا، وكوبا ليبارتادوريس، ودوري أبطال آسيا".

ولا يريد الساحر البرازيلي، التوقف عند ذلك؛ بل يأمل في أن يقود الهلال إلى تحقيق البطولات، على غرار مواطنه ريفالينو، الذي توّج بثنائية الدوري وكأس الملك، في الفترة من 1978 إلى 1981.

ويعود الفضل إلى ريفالينو، في تتويج الهلال بلقب الدوري عام 1979؛ على حساب الغريم النصر بالذات؛ عندما سجل هدفًا صاروخيًا في شباك قلعة العالمي، عُرِف وقتها باسم "هدف سلاح المدرعات".

ومع كل هذه التشابهات.. يجب على الجميع الانتظار، حتى معرفة هل يستطيع نيمار، تحقيق مسيرة أفضل من ريفالينو مع الهلال، أم أن تجربته سيُحكم عليها بـ"الفشل"؟

SHAHID