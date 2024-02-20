تداعيات جنائية .. إشارة "القرد" تفجر أزمة جديدة والضحية فينيسيوس!

معاناة مستمرة للنجم البرازيلي

واقعة محبطة جديدة تحدث في الملاعب الإسبانية، بتعرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لإهانة عنصرية أمام رايو فاييكانو.

ريال لعب يوم الأحد الماضي على أرض فاييكانو، وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة تعرض فيها فينيسيوس للعنصرية دون أن يشعر أحد.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن قناة "Movistar" نشرت لقطات لأحد مشجعي رايو وهو يقوم بتوجيه إشارة القرد في اتجاه فينيسيوس خلال المباراة.

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وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإسباني تفكر في الإبلاغ عن المشجع، وهو ما قد يعني تعرضه لعقوبات جنائيات محتملة.

في الوقت الحالي لم يقم أي من ريال مدريد أو رايو فاييكانو باتخاذ أي إجراءات قانونية رسمية، ولكن من المتوقع حدوث هذه الخطوة خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فينيسيوس للعنصرية، حيث عانى الكثير من الحوادث في العديد من المناسبات السابقة كان أبرزها أمام فالنسيا.