"تخيل لو حدثت مع النساء" .. أوكامبوس يعلق على تعرضه للتحرش في مباراة إشبيلية

لقطة غير أخلاقية في مباراة إشبيلية ورايو فاييكانو...

أبدى لوكاس أوكامبوس، لاعب إشبيلية غضبه من واقعة التحرش، التي حدثت له في مباراة فريقه أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، من أحد جماهير الفريق المنافس.

وحل إشبيلية، ضيفًا على فاييكانو في ختام مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، وقد نجح الفريق الأندلسي في التغلب على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وشهد اللقاء لقطة غير أخلاقية من أحد جماهير رايو فاييكانو، تجاه اللاعب الأرجنتيني، أثناء تنفيذ رمية تماس، قام المشجع بلمس مؤخرة أوكامبوس، مما تسبب في غضب اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخرج أوكامبوس في تصريحات عقبت اللقاء مع شبكة "DAZN" وقال: "تخيل لو حدثت تلك اللقطة في إحدى مباريات الكرة النسائية، نحن نعرف ما يمكن أن يحدث أتمنى أن تأخذ رابطة الدوري الإسباني، الأمر بجدية".

جدير بالذكر أن إشبيلية، بعد فوز اليوم وصل إلى النقطة الـ 20 في المركز الخامس عشر، من ترتيب الليجا وبفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.