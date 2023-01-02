تخليدًا لإنجاز ميسى في كأس العالم.. انتشار اسم "ليونيل" بين مواليد الأرجنتين!

كم طفل تم تسميته ليونيل ميسي بعد نهائي كأس العالم 2022؟

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى ساهم في قيام العديد من الأسر بتسمية أطفالهم بأسمه، بعد قيادته بلاده للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022.

نجم باريس سان جيرمان لديه أيضًا مهنة سياسية في الانتظار مع استعداد العديد من رفاقه للتصويت له ليصبح الرئيس المقبل للبلاد بعد إنجازه الأخير مع الأرجنتين.

ووفقًا لمنافذ "La Capital" الأرجنتينية فإن واحدًا من كل سبعة أطفال في مقاطعة سانتا تم تسجيله في شهر ديسمبر الماضي إما ليونيل أو ليونيلا.

وهذا يمثل زيادة بنسبة 700٪ مقارنة بالبيانات الشهرية السابقة المتاحة لأسماء الأطفال في المقاطعة التي تشمل روزاريا المدينة التي ولد فيها النجم الأرجنتيني.

وتوقع الكثيرون أنه قد يكون هناك نوعًا ما من طفرة المواليد في غضون تسعة أشهر تقريبًا بعد الفوز بمونديال قطر على حساب فرنسا.

وتكررت ظاهرة تسمية الأطفال بأسماء نجوم كرة القدم أيضًا بعد الفوز عام 1986 حيث أطلق المشجعون اسم دييجو مارادونا على أطفالهم.

وفقًا للإحصائيات التي تم البحث عنها في الأصل في عام 2014 كان لدى الأطفال في الأرجنتين فرصة بنسبة 1٪ تقريبًا لتسمية دييجو في الأشهر الثمانية عشر التي سبقت ذلك الانتصار.

وخلال أسبوع النهائي ارتفعت هذه الأرقام إلى حوالي 5.5٪ ولم تعد إلى المستويات الطبيعية إلا بعد ستة أشهر تقريبًا من النهائي.