"تخلص من شعار ناديك وارتدي شعارات منافسي الهلال لمجابهته"

سخر الإعلامي الرياضي عيسى الروقي من بعض المشجعين الذين يتمنون خسارة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بمطالبتهم بارتداء شعارات منافسي الزعيم.

الهلال يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مساء يوم الثلاثاء القادم، في نهائي دوري أبطال آسيا، باللقاء الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر فيها من جماهير خصوم الهلال، التي تتمنى خسارة الزعيم للنهائي الآسيوي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "شعار ناديك ليس كفؤ لمجابهة الهلال، تخلص من شعار ناديك بسرعة، وارتدي شعارات الأندية التي تنافس الهلال على بطولة القارة".

عيسى الروقي تابع: "هناك لا يتواجد ناديك، هناك أنت تتواجد بسبب الهلال، هكذا نستشعر عظمة الهلال، ونستشعر تواضع شعارات الأندية الأخرى".

شعار ناديك ( ليس كفو لمجابهة #الهلال )

تخلص من شعار ناديك بسرعة

وأرتدي شعارات الأندية التي تنافس #الهلال على بطولة القارة

هناك لايتواجد ناديك

هناك أنت تتواجد بسبب #الهلال



هكذا نستشعر عظمة #الهلال

ونستشعر تواضع شعارات الأندية الأخرى #حقيقة pic.twitter.com/XguUEUAjxk — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) November 17, 2021

جاء ذلك في ظل ظهور عدد من جماهير الأندية السعودية المنافسة للهلال، التي تتمنى خسارته وفوز بوهانج في النهائي القاري.

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ويسعى الهلال لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2021، لينفرد بقائمة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة القارية، حيث يتساوى حاليًا مع بوهانج الكوري برصيد 3 بطولات لكل فريق.