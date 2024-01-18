"تخلص من أبرز عيوبه" .. زميله السابق يكشف عن الفرق بين صلاح تشيلسي وليفربول!

كيف تخلص محمد صلاح من أبرز عيوبه؟

كشف سيسك فابريجاس، لاعب برشلونة وتشيلسي الأسبق، عن التطور الذي حدث في شخصية محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، عما كان في البلوز، وكيف تخلص الفرعون المصري من أبرز عيوبه.

وسبق صلاح وأن زامل فابريجاس، في صفوف تشيلسي في عام 2014، ولكن تلك الفترة لم تكن الأفضل بالنسبة للفرعون المصري، إذ لم يشارك بشكل منتظم في أي من المسابقات قبل أن يخرج إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة.

وقال فابريجاس في تصريحات نقلتها شبكة "BBC" الإنجليزية: "صلاح موهبة خاصة جدًا، لقد لعبت معه في تشيلسي لمدة ستة أشهر، إنه رجل رائع ويتمتع بعقلية جيدة، حقًا سعيد من أجله فهو مجتهد للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد آمن بموهبته وذهب بعيدًا ووجد طريقه، وهو الآن يظهر للجميع كم هو رائع، في تشيلسي كنا نرى كم كان سريعًا، وكيف يهاجم من المساحات، ولكنه لم يكن قويًا في موقف "واحد على واحد" كما هو الآن".

وتابع: "يحتاج اللاعبون إلى فرص وأشخاص يؤمنون بهم، وقد حدث هذا في ليفربول، ومن قبل ذلك في فيورنتينا".

وأتم تصريحاته قائلًا: "أتذكر الهدف الرائع الذي سجله بمجرد وصوله إلى فيورنتينا، كنا في غرفة خلع نتحدث عن هذا الهدف، ثقة اللاعب يمكن أن ترتفع بشكل لا يصدق عندما يشعر أن هناك من يثق به".