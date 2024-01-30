"تخلص من برشلونة سريعًا" .. السعودية تفتح ذراعيها لتشافي ومنافس عربي في الصورة!

دوري روشن سيكون الخيار الأفضل له

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ربطت وسائل إعلام إسبانية، بين المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة وبين العمل في أحد أندية الدوري السعودي خلال المستقبل القريب.

وكان تشافي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في برشلونة، بعد وداع البارسا لكأس الملك وخسارة كأس السوبر.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الأندية السعودية ستكون وجهة مثالية لتشافي بعد رحيله عن برشلونة، خصوصًا أن لديه خبرة كبيرة في المنطقة العربية، من خلال رحلته الاحترافية كلاعب ومدرب سابق في السد القطري.

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وأشار التقرير إلى أن أبواب قطر أيضًا مفتوحة أمام تشافي للعودة، لكن الدوري السعودي سيكون الخيار الأفضل له، خصوصًا أنه يضم حاليًا نخبة من أفضل النجوم حول العالم ويسعى للاستعانة بأفضل الأسماء اللامعة سواء لاعبين أو مدربين، مع التركيز على كأس العالم التي ستنظمها المملكة مستقبلًا.

وتابع: "لا يوجد شيء ثابت ولم يتواصل أحد مع تشافي حتى الآن، لكن الإدارة السعودية مُعجبة بمدرب برشلونة ويمكن أن تغريه في المستقبل القريب للقدوم والعمل في المملكة".

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وختم: "التحدي الذي يواجه تشافي الآن هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة ومحاولة الفوز بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، ورغم صعوبة الأمر صعب لكنه سيحاول. ومن هناك سنرى إلى أين تتجه مسيرته".

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