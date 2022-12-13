تخفيفًا للتوتر.. مانشستر يونايتد يتخلى عن "مراقبة" مشجعيه!

فريق ملعب أولد ترافورد يريد أن تهدأ الدنيا بعض الشيء.. خصوصًا بعد رحيل رونالدو

في خطوة لتقليل التوتر داخل قلعة أولد ترافورد خصوصًا في أعقاب الرحيل الصاخب للنجم كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، تخلى مانشستر يونايتد عن إحدى سياساته التي أثارت الكثير من الجدل بين جماهيره.

فرض يونايتد في وقت سابق نظام مراقبة يجبر كل حامل للتذاكر الموسمية بين جماهير الفريق أن يقول "ماذا كان يرتدي؟" لإثبات حضوره لكل مباراة من مباريات الفريق.

طلب النادي من المشجعين آنذاك هذه المعلومات حتى يمكن التعرف عليهم بعد رصد بعض المشجعين الذين قالوا إنهم يحضرون المباريات في ملعب أولد ترافورد، وهم لا يقومون بذلك، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل".

هذه الخطوة أثارت حفيظة قطاع واسع من الجماهير، الذين تسببت تلك الخطوة في ارتباك لديهم.

ولكن يونايتد فرض قواعد جديدة الآن تقضي بضرورة أن يحضر حاملو التذاكر الموسمية في مانشستر 10 على الأقل من أصل 19 مباراة على ملعب أولد ترافورد في الدوري، مع إنذار بعض المشجعين من حرمانهم من مقاعدهم إذا فشلوا في الوصول إلى هذا الحد الأدنى.