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تخطى ميسي واقترب من ميلا.. رونالدو يدخل التاريخ بهدفه في غانا

علي سمير
8:58 م غرينتش+2 24‏/11‏/2022
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المهاجم البرتغالي يواصل تحطيمه للأرقام القياسية

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابته للتاريخ، رغم كل المعوقات التي يمر بها بمسيرته، بالتسجيل في شباك غانا بكأس العالم.

رونالدو سجل الهدف الأول في شباك البلاك ستارز قبل ثنائية رافائيل لياو وجواو فيليكس، بالمواجهة التي حسمتها البرتغالي بنتيجة 3/2، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات من المونديال.

وبهذا الهدف أصبح صاحب الـ37 سنة هو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، بعدما تمكن من هز الشباك في نسخ "2006، 2010، 2014، 2018 و2022".

ويتفوق بذلك على الثلاثي ليونيل ميسي وميروسلاف كلوزه وبيليه، حيث سجل كل منهم في 4 نسخ مونديالية مختلفة.

وفي سياق متصل أصبح رونالدو في المركز الثاني لأكبر الهدافين في البطولة، حيث يبلغ عمره 37 سنة و292 يومًا، ويأتي خلف الكاميروني المتصدر روجيه ميلا الذي سجل وعمره 42 سنة و29 يومًا في مونديال 1994.

ويعد كذلك هو اللاعب الأوروبي الأول الذي شارك في 10 بطولات كبرى للرجال، بعدما ظهر أيضًا في بطولات اليورو لنسخ "2004، 2008، 2012، 2016 و2020".

يذكر أن رونالدو قام مؤخرًا بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ليصبح لاعبًا حرًا للمرة الأولى بمسيرته، وسط أنباء حول اهتمام من النصر السعودي بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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