تخص جورج جيسوس .. الهلال يحضر مفاجأة قوية لجماهيره في حفل التتويج بدوري روشن

تعرف على مفاجأة الهلال لجماهيره

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تحضر إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مفاجأة قوية لدى الجماهير، وذلك خلال حفل التتويج ببطولة دوري روشن السعودي الذي سيقام اليوم الجمعة، بشأن مدرب الفريق جورج جيسوس.

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ويقيم نادي الهلال اليوم في ملعبه "المملكة أرينا" حفل التتويج ببطولة دوري روشن السعودي 2023-24، بعدما حسم اللقب منذ الجولة 31 أمام الحزم.

وأشار "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" إلى أن نادي الهلال سيُعلن خلال الحفل الذي سيقام الليلة، عن تجديد التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

وأضافت الصحيفة أن الهلال سيقوم بالإعلان عن التجديد مع جيسوس لمدة موسمين، وليس موسم واحد كما تردد خلال الفترة الماضية.

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وأعلنت رابطة دوري المحترفين عن إقامة حفل تتويج الهلال اليوم بدلًا من أمس الخميس عقب مواجهة الطائي، لتعذر إقامة المباراة على ملعب المملكة أرينا، وإقامتها على ملعب نادي الشباب.

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