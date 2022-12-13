تخصيص 7 حالات لاحتساب الوقت الضائع في الدوري السعودي

الدوري السعودي سيبدأ في تطبيق الوقت الفعلي لاحتساب الوقت بدل الضائع

أقر اتحاد كرة القدم السعودي تطبيق آلية الوقت الفعلي في مبارياته بدءًا من الجولة التاسعة التي تنطلق الخميس القادم، وهو النظام الذي اتبع رسميًا لأول مرة في كأس العالم قطر 2022 مما أدى لزيادة الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بشكل ملحوظ خلال المباريات.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الحكام الرئيسية شرحت خلال ورشة تختتم اليوم لحكام دوري روشن السعودي كيفية تطبيق الوقت الفعلي للمباريات في الدوري، وقد خصصت 7 حالات لاحتساب الوقت بدل الضائع.

تلك الحالات هي: إحراز الأهداف، احتساب ركلات الجزاء، التغييرات، الإصابات، الوقت الضائع من قبل الفريقين، الاشتباكات بين اللاعبين أو الجهاز الفني وأخيرًا وقت مراجعة الحالات التحكيمية بواسطة تقنية الفيديو.

دوري روشن السعودي متوقف منذ منتصف أكتوبر الماضي بسبب كأس العالم قطر 2022، ويتصدر الشباب جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النصر و4 عن الهلال.

مونديال 2022 وصل إلى محطة نصف النهائي، حيث ستلعب الأرجنتين أمام كرواتيا مساء اليوم فيما تُقام مساء غدٍ المواجهة المنتظرة بين فرنسا والمغرب مفاجأة البطولة.

المنتخب السعودي كان قد خرج من دور المجموعات بعد فوزه على الأرجنتين وخسارتيه أمام بولندا والمكسيك.