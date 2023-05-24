تخريب متعمد على جدران سانتياجو بيرنابيو.. إهانة جديدة لفينيسيوس في إسبانيا

الضربات تتوالى على فينيسيوس جونيور وهذه المرة على جدران سانتياجو بيرنابيو

يبدو أن معاناة البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، ستستمر فبعد تعرضه لهتافات عنصرية وتهديده بدمى تعرضت صورته على ملعب سانتياجو بيرنابيو للتخريب.

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية أمام فالنسيا ليلقى اللاعب البرازيلي دعمًا كبيرًا من بلاده ومن العالم كله ضد العنصرية التي يتعرض لها.

ونشرت الصحف الإسبانية صورة لتخريب متعمد لوجه اللاعب البرازيلي في إحدى الصور الترويجية مع قائد فريقه كريم بنزيما خارج ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويلعب ريال مدريد، اليوم الأربعاء، مع رايو فاييكانو، في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث يساند جمهور ريال مدريد لاعبهم فيني الغائب لأن مدربه كارلو أنشيلوتي اختار إراحته، رغم إنه كان يمكن أن يلعب بعد رفع عقوبة الطرد الذي تعرض له في مباراة فالنسيا.