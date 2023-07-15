تحويل ماني للنصر مرفوض .. جمهور الأهلي يُشعل تويتر

الناديان في صراع شرس حول نجم بايرن ميونخ

جن جنون جماهير الأهلي بعد علمها بتوصل النصر لاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم ساديو ماني المستهدف من فريقهم منذ عدة أسابيع، وهو الخبر الذي كشفت عنه صحيفة الرياضية صباح اليوم.

الأهلي حصل بالفعل على موافقة ماني للعب له الموسم القادم لكنه لم يستطع حتى الآن التوصل لاتفاق مع ناديه الألماني، فيما سلك النصر الطريق المعاكس .. حيث حصل على الضوء الأخضر من بايرن وعقد بعدها اجتماعًا مع وكيل اللاعب بهدف التوصل لاتفاق على البنود الشخصية.

تلك الأخبار المثيرة في الساعات الأخيرة دفعت الجمهور الأهلاوي لإطلاق حملة تطالب الجهات المسؤولة عن مفاوضات السعودية مع نجوم كرة القدم الناشطين في أوروبا بعدم توجيه ماني نحو النصر على حساب الأهلي.

ودشن الجمهور الغاضب على المنصة الزرقاء هاشتاج بعنوان "تحويل ماني للنصر مرفوض" والذي أصبح "ترند" في السعودية سريعًا وتفاعل معه عشاق الأخضر بقوة.

وحذر بعض النصراويين من وجود أيادٍ خفية تُشعل الصراع بين جمهور الناديين، إذ كتب هاشم سرور نجم وسط النصر السابق عبر تويتر "العلاقة بين النصر والأهلي أبدية، هناك من المندسين من يحاول صب الزيت على النار فاحذروهم أيها الكبيرين".