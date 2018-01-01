تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

هذا هو الفارق بين بوطيب وكاسونجو والذي يجعل جروس يفضل ضمه ..

تويتر | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

اقترب نادي الزمالك من الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي، خالد بوطيب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في صفقة ستشهد رحيل مواطنه حميد أحداد عن صفوف الفريق الأبيض.

وبحسب تقارير صحفية فإن جروس قد فضل التعاقد مع بوطيب عن بعض الأسماء الأخرى، وهو ما سوف نستعرض أسبابه من النظرة الفنية عن الإضافة التي قد يُقدمها اللاعب في حالة انضمامه.

بدايبة يجب التنويه على أن بوطيب هو صاحب هدف المغرب في شباك إسبانيا في كأس العالم الأخيرة، ورغم أنه يبلغ من العمر 31 عامًا لكنه مثل المغرب لأول مرة أمام الرأس الأخضر في عام 2017.

ولد بوطيب في فرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية بجانب المغربية، ولعب للعديد من الأندية الفرنسية في الدرجتين الثانية والأولى.

يلعب بوطيب منذ 2017 مع نادي ملطية سبور التركي، وسجل معه 17 هدفًا في 51 مباراة شارك فيها، وقد سجل هذا الموسم 5 أهداف في 17 مباراة مع فريقه إضافة لهدف مع المنتخب المغربي في جزر القمر في التصفيات الأفريقية.

لماذا بوطيب هو الأنسب للزمالك؟

الزمالك يمتلك كوكبة من صناع الفرص والتمريرات الحاسمة «محمود كهربا، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، ابراهيم حسن، حمدي النقاز، عبدالله جمعة، فرجاني ساسي» وللعلم فالزمالك الأكثر خلقًا للفرص في الدوري المصري.

بالتالي الزمالك بحاجة لمهاجم منهي جيد للفرص «العديدة» أكثر من فكرة مجرد مهاجم يُجيد اللعب أو صناعة اللعب

وبوطيب لديه هذا الأمر، فهو يعد نموذجًا للمهاجم رقم 9 الكلاسيكي الحاسم داخل منطقة الجزاء، يمتاز بضربات الرأس وبفاعليته الكبيرة على المرمى وبمعدل جيد لإنهاء الفرص.

هذا الموسم سواء مع المنتخب أو مع ناديه سجل بوطيب 6 أهداف من 12 محاولة على المرمى (10 داخل منطقة الجزاء) أي أنه سجل نصف الفرص التي سنحت له أمام الـ3 خشبات.

في المقابل سنجد أن مهاجم الزمالك الأساسي هذا الموسم كاسونجو كابونجو في 22 مباراة سجل 8 أهداف من 28 محاولة على المرمى (23 محاولة من داخل منطقة الجزاء)، وهو ما يُعني أن فاعلية بوطيب أفضل كثيرًا.