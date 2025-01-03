تحليل رائع.. دي يونج يكشف أسباب تفوق ميسي على كل لاعبي العالم!

الدولي الهولندي يكشف أهم أسباب تميز زميله السابق

العديد من الآراء تتحدث دائمًا عن الفوارق بين ليونيل ميسي وغيره من اللاعبين، خصوصًا من بين زملائه في الملاعب الذين يعرفون جيدًا ما هي قيمة الأسطورة الأرجنتيني.

أحد هؤلاء هو نجم برشلونة فرينكي دي يونج، الذي لا يمر بأفضل فتراته في الوقت الراهن داخل تشكيلة المدرب هانز فليك.

وقال دي يونج في تصريحاته لمجلة "فوتبول إنترناشيونال" الهولندية التي نشرت حوارها معه تباعًا عن ميسي: "لم أر قط هذا الفارق الكبير بين لاعب واحد والباقين!".. واضاف دي يونج: "مهما فعلنا في التدريبات، كان ميسي الأفضل دائمًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واصل دي يونج، الذي انضم إلى ميسي في برشلونة في عام 2019، الحديث عن مجموعة المهارات التي تسمح لميسي بأن يكون فوق أي لاعب آخر على هذا الكوكب وتجعله يشكل تهديدًا كبيرًا للاعبي المنافسين والمديرين الفنيين.

أوجز الدولي الهولندي البالغ من العمر 27 عامًا تفوق ميسي في أنه "يرى حلولاً في الملعب لا يمكنك أنت كمدرب التفكير فيها مسبقًا".