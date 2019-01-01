تحليل.. توتنهام يقع حبيس القفص الذي نصبه بوتشيتينو لليفربول

ليفربول يفوز على توتنهام بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

حقق ليفربول فوزًا هامًا أمام نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تقدم فريق توتنهام بوقت مبكر للغاية عندما سجل هاري كين من رأسية من متابعة لتسديدة سون التي ردها قائم ليفربول.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا أبرز النقاط الفنية في المباراة التي انتهت قبل قليل:

تشكيلة الفريقين:

بدأ كلوب بتشكيلة معتادة وجاءت كالتالي:

أليسون

ترينت ارنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

أما ماوريسيو بوتشيتينو فبدأ المباراة كالتالي:

باولو جازانيجا

سيرجي أورييه - توبي ألديرفيريلد - دافينسون سانشيز - داني روز

هاري وينكس - موسي سيسوكو

سون هيونج مين - كريستيان إريكسن - ديلي آلي

هاري كين

خطة بوتشيتنو

أراد ماوريسيو بوتشيتينو الخروج من المباراة بأقل الخسائر فلم يبحث من البداية عن الفوز وأراد أن يتأكد من جعل مهمة تسجيل ليفربول للأهداف صعبة قدر الإمكان.

ساعد بوتشيتينو على ذلك الهدف المبكر الذي سجله هاري كين من متابعة لتسديدة سون التي ردها قائم حارس المرمى أليسون بيكر.

حاول المدير الفني تسيير اللقاء بهذا الشكل لأطول وقت ممكن وهو ما نجح فيه خلال الشوط الأول من عمر المباراة لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني بالرغم من استمرار الكثافة الدفاعية لتوتنهام.

اعتمد المدرب الأرجنتيني بشكل أساسي على تواجد الـ ١١ لاعب خلف الكرة بما فيهم سون وإيركسن وديلي آلي وهاري كين.

الفريق لم يتخل عن فكرة التسجيل وعمل على الخروج في هجمات مرتدة منظمة بقيادة سون وهاري كين وكاد الكوري يسجل الثاني منها لكن التوفيق حال دون ذلك.

الثغرة

أدى توتنهام مباراة جيدة على كل المستويات بشكل جماعي لكن خطأ واحد من داني روز على المستوى الدفاعي تسبب فيه تكاسل دفاعي لسون كان كافيًا لليفربول ليسجل الهدف الأول.

هذا لم يكن كل شيء، فشهد الشوط الثاني تحركات مختلفة من الثنائي صلاح وماني من خارج منطقة الجزاء لداخلها ومن طرف الملعب لقبه وهو ما تسبب في خلخلة دفاع توتنهام على عكس الوضع في الشوط الأول عندما كانا يقفان في عمق الملعب ينتظران الكرات وهو الأمر الذي جعل مهمة دفاع السبيرز وقتها أكثر سهولة.

قلب الأوضاع

بعد الهدف الثاني الذي سجله صلاح من ركلة جزاء كانت الأمور قد انتهت بشكل كبير فالمعنويات في معسكر الفريق اللندني تراجعت بشكل واضح والعكس تمامًا بالنسبة لأصحاب الأرض.

رغم ذلك لم يتوقف توتنهام وحاول أن يعود في المباراة لكن دون فائدة، فالقفص الذي وضعه بوتشيتينو لمنع ليفربول من التسجيل حجم من قدرات لاعبيه الهجومية في تلك المباراة بالرغم من تغير الوضع بعد الهدف الثاني.

كذلك نجح ليفربول في القضاء على أي خطورة عقب أن تحول الفريق للدفاع بشكل واضح بدخول جو جوميز بدلًا من محمد صلاح الذي أصيب ليلعب الفريق ما تبقى من اللقاء بثلاث قلوب دفاع.