تحليل المغرب وغانا | مجرد أداء واجب؟!

بأقل مجهود ممكن وأقل متعة وأقل حماس، فلت المنتخب المغربي ومدربه البوسني وحيد خاليلوزيتش من خسارة نقاط في أول مباراة لهم في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بالفوز أمام منتخب غانا بهدف نظيف، سجله سفيان بوفال في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. (طالع تقرير المباراة)

النجوم السوداء ظهروا قليلي الحيلة في اللقاء، وفي المقابل أنقذ الحظ وبوفال، خاليلوزيتش من هجوم ضارٍ كان من المتوقع أن يتلقاه حال الخسارة، لكنه سيكون أقل بعد الفوز، لأن الجمهور المغربي العاشق للمستديرة لا يقبل بفوز بأداء باهت.

في السطور التالية نلقي الضوء على بعض النقاط السريعة في المباراة، خاصةً فيما يخص المنتخب المغربي..

زحام الأطراف:

تركز اللعب من كلا المنتخبين على أطراف الملعب بطريقة سلبية، فلم ينجح أي منهما في قيادة هجمة خطيرة بهذه الطريقة، رغم إصرار كلا المدربين عليها.

في شوط المباراة الأول، هجمات أسود الأطلس من عمق الملعب شكلت نسبة 17% فقط، والبقية على الأطراف، خاصة الجانب الأيمن بنسبة 47.2%.

أما النجوم السوداء في الشوط الأول فلعبوا بالعمق بنسبة 11.6%، وتركز لعبهم على الجانب الأيسر بنسبة 49.1%.

واستمر الوضع كما هو عليه في الشوط الثاني، فلعبت المغرب بنسبة 13.8% بالعمق، وغانا 11.6%، وظلت الأطراف عاجزة عن تقديم المدد للهجوم.

أسود بلا روح:

قد يبرر البعض الصورة التي ظهر بها منتخب المغرب في المباراة بوجود غيابات كثيرة، ولاعبين يشاركون سويًا للمرة الأولى دون وجود خبرة قارية.

لكن قد تكون الطريقة غير مناسبة والتوليفية غير متأقلمة، لكن تُحيي بعض الفرق المباراة بروحها، منتخبات شمال إفريقيا تحديدًا مشهورة بالروح القتالية في الملعب.

لكن كتيبة البوسني وحيد خاليلوزيتش لا روح، لا انسجام، لا لياقة بدنية، فأي استعدادات تمت قبل البطولة؟، هل نسي اللاعبون أن المغرب خرجت بطريقة مخزية في النسخة الماضية من البطولة القارية؟

ماذا يفعل خاليلوزيتش؟

يعلم الجميع أن خلافة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، ليست بالأمر السهل، لكن على خاليلوزيتش فهي ربما بالأمر العسير للغاية..

أكثر من كرة ثابتة أتيحت للمغربيين في المباراة، والتعامل معها كان هو الأسوأ، وكأن الفريق لم يتدرب على جمل تكتيكية واضحة قبل البطولة، فلم نر جملة واحدة واضحة.

تفاعل مع المباراة؟، المغرب خاضت المباراة بطريقة 4-1-4-1، ولم يتدخل المدرب لإجراء أي تغيير في الطريقة أو التشكيل سوى في الدقيقة 78 بالدفع بطارق تيسودالي.

لن نكون مبالغين إذا قلنا أن المباراة كانت أشبه بلقاء ودي، أو مباراة تقضية واجب من خاليلوزيتش، دفع بـ11 لاعبًا وسحب يده من الفريق، فهل يستمر الوضع كما هو عليه في قادم المباريات؟، ربما وقتها سيدفع المدرب البوسني فاتورة خلافات مع نجوم الفريق حكيم زياش ونصير مزراوي.

اقرأ أيضًا..

مثل مناديل الجيب وهل يدرب بوتشيتينو المغرب .. ردود أفعال أداء حكيمي ضد غانا!

فيديو | ماني يوجه رسالة مليئة بالتحدي لصلاح وكيتا

صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا، لكني أريد اللقب