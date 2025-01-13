"يا له من عار".. هجوم كاسح من شقيق بيدري على حكم الكلاسيكيو

ماذا قال فيرناندو؟

شن فيرناندو جونزاليس شقيق نجم برشلونة "بيدري" هجومًا كبيرًا على طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ورغم تحقيق برشلونة فوزرًا كبيرًا (5-2) أمس الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، والتتويج بأول بطولاته في الموسم الجاري، إلا أن شقيق بيدري لم يكن راضيًا.

ونشر فيرناندو صورة عبر "ستوري" إنستجرام لحكم مباراة الكلاسيكيو خيسوس خيل مانزانو ومساعديه، وعلق عليها: "هؤلاء سيئون جدًّا جدًّا، مدريديستا إلى أقصى حد".

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وأضاف: "يا له من عار على التحكيم، يجب ألا تعملوا حتى في الدرجة الثانية، مانزانو لا يرى أي شيء، ولولا تقنية الفيديو لتجاهل احتساب ركلة جزاء وطرد".

وختم: "ما فعله الحكم المساعد لا يمكن حتى وصفه، على أي حال، تصبحون على خير"، في إشارة إلى فوز برشلونة الكبير.